Via libera della commissione Giustizia della Camera a un emendamento unitario sul Revenge porn. L’opposizione è soddisfatta e rinuncia ai tempi per i sub emendamenti.

La settimana scorsa in Aula c’era stato uno scontro molto forte tra maggioranza e opposizioni proprio sulla richiesta di modifica in merito alla diffusione non autorizzata in rete di fotografie e video intimi a fine denigratorio. Lega e M5s avevano votato contro la proposta di Laura Boldrini (Leu) e Fi dicendo che in contemporanea avrebbero discusso un disegno di legge ad hoc. E proprio i 5 stelle, mentre alla Camera Fi occupava i banchi, al Senato stava presentando il suo ddl in conferenza stampa. Poco dopo però Luigi Di Maio era intervenuto dagli Usa per dire che i 5 stelle erano disponibili a votare la modifica. Oggi i primi tentativi di mediazione.

Ma il vero nodo emergerà quando si arriverà all’emendamento leghista al “codice rosso” sulla violenza sulle donne, sostenuto anche dal ministro Giulia Bongiorno, per introdurre nel nostro ordinamento la castrazione farmacologica, sia pure facoltativa e temporanea, per gli stupratori. Questa volta non sembra esserci mediazione possibile. E si annuncia la prima plateale spaccatura gialloverde, nell’ambito di una “convivenza” al governo che si fa sempre più difficile: sulla tenuta dopo le europee nessuno più scommette.