A discutere con il presidente dell'Istituto di statistica in un panel dal tema "Protezione della vita e crisi demografica" ci saranno Simone Pillon, padre del controverso disegno di legge sulla riforma dell'affido condiviso; Maurizio Belpietro e Giovanni Serpelloni, ex capo del dipartimento anti droga della presidenza del Consiglio a processo per tentata concussione e turbativa d’asta

Nel programma del discusso Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimo figura anche il nome di Giancarlo Blangiardo, il nuovo presidente dell’Istat fortemente voluto alla direzione dell’Istituto di Statistica dalla Lega. A discutere con lui in un panel dal tema “Protezione della vita e crisi demografica” ci saranno Simone Pillon, padre del controverso disegno di legge sulla riforma dell’affido condiviso; Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano La Verità; Giovanni Serpelloni, ex capo del dipartimento anti droga della presidenza del Consiglio a processo per tentata concussione e turbativa d’asta; lo psichiatra Alessandro Meluzzi e Antonio Maria Rinaldi, professore dell’università di Roma.

La partecipazione di Blangiardi ha suscitato molte polemiche dal momento che si tratta di un convegno fortemente schierato, con posizioni ultracattoliche che auspicano il ritorno ad una “famiglia naturale” e osteggiano la legge sull’aborto e le unioni gay, e che la tavola rotonda a cui prenderà parte tratta uno dei temi centrali dell’evento, in contrasto con il ruolo che ricopre alla guida dell’Isituto.

Immediata è arrivata la reazione della Cgil dell’Istat, che ha pubblicato su Facebook una nota di protesta: “Riteniamo che la partecipazione di Blangiardo, che da oltre un mese è il presidente dell’Istat, a un evento così connotato politicamente, metterebbe decisamente a rischio la reputazione del nostro Ente. I lavoratori e le lavoratrici dell’Istat non possono e non devono essere rappresentati dal loro presidente in un Convegno che si propone di discutere la soppressione di diritti fondamentali conquistati dai movimenti delle donne e delle comunità Lgbt. (Lesbiche, gay, bisessuali e transgender). Blangiardo si renda conto che, per il ruolo che ora riveste, non può più partecipare a manifestazioni politiche esplicitamente di destra come quella di Verona, che nulla hanno di ‘accademico’ o ‘scientifico’ – continua la nota della Cgil -. Avevamo stigmatizzato il comportamento del professore che negli scorsi mesi, durante il processo di nomina, aveva continuato a partecipare a eventi politici, come la scuola di formazione politica della Lega. Oggi le nostre preoccupazioni si rivelano fondate. La Flc Cgil chiede a nome dei lavoratori che rappresenta al presidente Blangiardo di smentire quello che si legge in rete e di rinunciare a presenziare al congresso di Verona, declinando ufficialmente l’invito“.