CRONACA ORA PER ORA - Il generale Vito Bardi, secondo le linee di tendenza della Rai, ha un margine rassicurante sul candidato del centrosinistra Carlo Trerotola. Antonio Mattia del Movimento Cinque Stelle lontano dai due sfidanti: alle Politiche il Movimento aveva conquistato il 44 per cento. Affluenza in aumento rispetto al 2013: oltre il 50%

È iniziato lo spoglio delle Regionali in Basilicata. Si è votato fino alle 23 per scegliere il nuovo governatore che andrà a prendere il posto di Marcello Pittella, l’ex presidente del Pd travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Secondo le “linee di tendenza” di Noto e Opinio per la Rai, il candidato del centrodestra Vito Bardi è in testa con ampio margine su Carlo Trerotola che guida la coalizione di centrosinistra. Male i Cinque Stelle che arretrerebbero notevolmente rispetto alle Politiche 2018, quando raccolsero il 44% dei consensi. Molta prudenza ma evidente soddisfazione si respira nel quartier generale di Bardi dopo le prime notizie sulle linee di tendenza del voto. Se le linee di tendenza dovessero essere confermate, il centrodestra tornerebbe alla guida della Basilicata dopo oltre vent’anni di governo del centrosinistra.

L’affluenza – Alle 23, secondo i dati che riguardano 126 comuni su 131, l’affluenza si è attestata al 51,9%, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale. Si tratta di un dato in aumento rispetto alle precedenti consultazioni del novembre 2013 quando l’affluenza è stata del 45,83%. Alle 19, l’affluenza definitiva era al 39,7%.

Gli sfidanti – Si contendono la poltrona di governatore: Carlo Trerotola, per il centrosinistra, sostenuto da sette liste (Avanti Basilicata; Comunità democratiche; Basilicata Prima Riscatto; Progressisti Basilicata; Verdi – Realtà Italia; lista Trerotola- Centro democratico – Progetto popolare; Psi); Vito Bardi, candidato del centrodestra, che ha cinque liste a supporto (Basilicata positiva Bardi Presidente; Lega Salvini Basilicata; Forza Italia; Fratelli d’Italia; Idea-Per un’altra Basilicata); Antonio Mattia, il candidato portavoce del Movimento 5 stelle; Valerio Tramutoli che si presenta con “Basilicata possibile”.

CRONACA ORA PER ORA

23.39 – Trerotola (candidato csx): “Se ha vinto Bardi, gli faccio complimenti”

“Se ha vinto Bardi mi congratulo con lui”: così Carlo Trerotola, candidato del centrosinistra, ha risposto ai giornalisti che, a Potenza, gli dicevano che i dati tendenziali danno per vincitore delle regionali in Basilicata il suo rivale di centrodestra, Vito Bardi. “Non so che altro dire – ha aggiunto Trerotola – è stata una bella esperienza”. Alla domanda se resterà in politica, Trerotola ha risposto: “Farò opposizione, lo devo ai cittadini, non è che posso dire ‘ho perso, vi salutò”.

23.27 – Affluenza definitiva (dati parziali)

Alle 23 si è attestata al 47,28% l’affluenza ai seggi per le elezioni regionali in Basilicata, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano 74 comuni su 131. Si tratta di un dato in linea rispetto alle precedenti consultazioni del novembre 2013 quando l’affluenza è stata del 47,60%. Ma in quell’occasione si votava in due giorni: domenica e lunedì. Nella provincia di Potenza la quota di votanti alle 19 è stata del 44,68%. Più alta in quella di Matera (52,08%).

23.15 – Linee di tendenza Rai: centrodestra avanti

Secondo le linee di tendenza, anticipate da Rai2, il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra. Bardi, che sta aspettando i risultati con la sua famiglia, ha espresso “soddisfazione” pur con tutte le cautele del caso.

23.12 – De Filippo: “Unici a parlare di temi locali”

“Il centrosinistra durante la campagna elettorale ha parlato dei temi della Basilicata. Il centrodestra e gli esponenti di governo venuti qui li hanno o trascurati o valutati con estrema superficialità”. Lo ha detto il parlamentare del Partito democratico ed ex sottosegretario Vito De Filippo, parlando con i giornalisti nel comitato elettorale del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Basilicata Carlo Trerotola.

23.07 – Da Bardi (centrodestra) “soddisfazione”

Molta prudenza ma evidente soddisfazione nel quartier generale di Vito Bardi, candidato governatore della Basilicata per il centrodestra, dopo le prime notizie sulle linee di tendenza del voto, rese note da Raidue. Bardi sta aspettando i risultati con la famiglia.

23 – Urne chiuse in Basilicata. Inizia lo spoglio