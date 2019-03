Nelle precedenti consultazioni regionali alla stessa ora era stato registrato il 5,79 per cento in tutta la regione. In quelle del 2010, invece, la percentuale era del 7,42. Alle politiche del 2018 invece la percentuale è stata del 16,27 per cento

E’ stata del 13,31% l’affluenza alle urne per le regionali in Basilicata. La provincia con l’affluenza più alta è quella di Potenza dove a mezzogiorno ha votato il 13,42% (il 21,13% a Potenza città). In provincia di Matera ha votato il 13,08% (il 15,36% a Matera città). Nelle precedenti consultazioni regionali del 2013, alle ore 12, era stato registrato il 5,79 per cento in tutta la regione, in quelle del 2010, invece, la percentuale era del 7,42. Alle politiche del 2018 la percentuale è stata del 16,27 per cento. E’ quanto si legge sul sito della Regione.

Mattinata a Matera per il candidato del centrodestra Vito Bardi. Il generale della Guardia di Finanza è a passeggio con la famiglia. Non ha votato perché formalmente non risiede in Basilicata e non è stato perfezionato il cambio di residenza per ragioni tecniche di tempistica burocratica. Nel pomeriggio si trasferirà a Potenza per prepararsi alla notte elettorale.

I seggi per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale (13 in provincia di Potenza e sette in quella di Matera) hanno aperto alle ore 7 e rimarranno aperti fino alle ore 23. Subito dopo lo spoglio delle schede. I lucani votano per eleggere il presidente della giunta regionale e i venti componenti del Consiglio regionale della undicesima legislatura. Sono 573.970 gli elettori che sono chiamati alle urne per scegliere i quattro i candidati alla carica di presidente, 14 le liste presentate in provincia di Potenza, le stesse in lizza in provincia di Matera. In tutto i candidati alla carica di consigliere regionale sono circa 280, di cui 113 donne.

Carlo Trerotola, per il centrosinistra, è sostenuto da sette liste (Avanti Basilicata; Comunità democratiche; Basilicata Prima Riscatto; Progressisti Basilicata; Verdi – Realtà Italia; lista Trerotola- Centro democratico – Progetto popolare; Psi). Per Vito Bardi, candidato del centrodestra, le liste a supporto sono cinque (Basilicata positiva Bardi Presidente; Lega Salvini Basilicata; Forza Italia; Fratelli d’Italia; Idea-Per un’altra Basilicata). Antonio Mattia è il candidato portavoce del Movimento 5 Stelle. Valerio Tramutoli si presenta con “Basilicata possibile”.