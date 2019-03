Due fratelli di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, hanno subito dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di quanto accaduto. La polizia sta interrogando in questura il padre dei ragazzini, che al momento del fatto si trovava da solo in casa con loro: ancora non è chiara la sua posizione. La madre con gli altri due bambini era fuori casa e sono stati i poliziotti ad informarla di quanto accaduto. Dalle prime informazione sembra che i due ragazzini fossero originari del Kenya e e che siano precipitati dal balcone di casa in una sorta di cortile interno, una rientranza di via Di Marzio che conduce a vari numeri civici dei palazzoni di questa zona popolare della periferia ovest del capoluogo emiliano.

“Ero con un amico quando li abbiamo visti, lui ha chiamato l’ambulanza”, ha raccontato Franco Pizzuti, anche lui residente nel quartiere e fra i primi ad accorgersi della presenza dei corpi di due ragazzini sull’asfalto. Quando è arrivato il personale sanitario, racconta il testimone, sono iniziate le manovre per rianimarli “ma poi gli infermieri si sono messi le mani nei capelli“, ha detto. “L’anno scorso il padre chiuse i due bambini in bagno, vennero la polizia e i vigili del Fuoco. Lui credo non lavori, la madre fa la parrucchiera. Se ci fosse stata lei si sarebbero salvati”, ha spiegato un altro testimone a Repubblica. Sul posto sono arrivati anche il presidente del quartiere Reno Vincenzo Naldi e rappresentanti dei servizi sociali del Comune che hanno fatto sapere che la famiglia “non risulta seguita in maniera specifica”. “Risultano contatti per sostegni economici, da qualche anno”, hanno aggiunto, spiegando che del nucleo familiare fanno parte, oltre al padre e alla madre, anche due bambini più piccoli. Sembra che la famiglia vivesse in un appartamento di una onlus che si occupa di accoglienza di famiglie con situazioni di fragilità economica e sociale.