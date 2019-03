Prima le testate al muro, poi l’aggressione a tre agenti. Un uomo di 33 anni è stato portato nel commissariato di Tor Pignattara, a Roma, perché sospettato di essere uno spacciatore. Nella sala d’attesa, però, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a dare testate e pugni al muro, sostenendo di essere stato sequestrato. A un certo punto, un poliziotto, dopo avergli ordinato di calmarsi, ha spruzzato nella sala una spray urticante. L’uomo, poco prima di essere trasportato in ospedale, ha aggredito tre agenti (refertati con prognosi di 5, 4 e 3 giorni) ed è stato arrestato per droga e resistenza a pubblico ufficiale. Il filmato, in commissariato, è stato girato da uno dei poliziotti.

