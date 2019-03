Dodici ragazzini e 2 adulti sono stati portati in ospedale perché intossicati nel corso del sequestro e nel successivo incendio scatenato dall'uomo, che ha minacciato di uccidersi

Ha sequestrato un autobus mentre stava percorrendo la strada provinciale Paullese, all’altezza di San Donato Milanese, alle porte di Milano. Poi, dopo aver bloccato il mezzo, ha fatto scendere i 51 studenti della scuola media Vailati di Crema che erano a bordo e ha appiccato fuoco al mezzo. “Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo”.

È la frase che, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe urlato il senegalese Ousseynou Sy, quando ha comparso di benzina il pullman minacciando di uccidersi.

Dodici ragazzini e 2 adulti sono stati portati in ospedale perché intossicati nel corso del sequestro e nel successivo incendio. I ragazzi sono tutti in codice verde, uno degli adulti è stato trasportato in codice giallo alla clinica De Marchi. “Nessuno”, spiegano dal 118, è ferito.

Sul posto sono intervenuti 8 mezzi di pronto soccorso, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Poco dopo è arrivato anche il procuratore capo Francesco Greco e il comandante provinciale dei carabinieri.