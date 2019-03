“Non sono venuto a pregare per il processo, domani dirò in Aula tutto quello che devo dire. E’ stata una giornata molto impegnativa, tra sblocca cantieri, Cina, nave a Lampedusa, belle operazioni antimafia, è stata una giornata intensa. Ora vado a casa e studio cosa dirò in Aula domani”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini sorpreso all’uscita di una Chiesa nel centro di Roma. “Se ci sarà un sequestro della nave possono sbarcare perché mi sembra chiaro ed evidente che ci siano elementi di illegalità però non faccio il giudice, sceglierà la procura”, ha aggiunto Salvini sul caso mare Jonio.