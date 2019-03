Una persona morta e diversi feriti in una sparatoria avvenuta questa mattina, alle 10.45, nella città di Utrecht in Olanda. L’attacco è avvenuto su un tram nella piazza 24 Oktoberplein, nel quartiere di Kanaleneiland, dove vi sono numerosi capolinea di mezzi pubblici. “L’autore della sparatoria è ancora in fuga” e secondo i media locali la “polizia sta cercando una Renault Clio rossa“, mentre alcuni testimoni hanno raccontato al quotidiano olandese Algemeen Dagblad che ad aprire il fuoco potrebbero invece essere state “diverse persone che sarebbero scappate“.Un altro testimone al sito Nu.nl ha descritto “un uomo” che “ha cominciato a sparare all’impazzata”.

L’agenzia di stampa olandese Anp spiega che la polizia parla di un solo responsabile, ma non esclude la possibilità che siano state più persone ad aprire il fuoco.È in corso una caccia all’uomo anche con l’utilizzo di elicotteri. Sul posto sono stati arrivati diversi mezzi di soccorso.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 marzo 2019

La polizia ha transennato l’accesso e il traffico di tutti i tram della città è stato interrotto. Sul posto è arrivata l’unità antiterrorismo e gli investigatori – sull’account Twitter della polizia – informano che è stata aperta un’indagine e tra le ipotesi appunto c’è un movente terroristico. Il livello di allerta è massimo e la polizia ha anche chiesto a tutte le scuole della città di tenere le porte chiuse e consiglia a tutti i cittadini di rimanere a casa “fino a quando non si saprà di più”, spiegando che “nuovi incidenti non sono esclusi”.

La stampa olandese ha pubblicato una foto in cui si vede a terra sui binari tra le due carrozze del tram, circondato da poliziotti, un corpo coperto da un lenzuolo bianco. Chi indaga ha invitato le persone a non avvicinarsi al luogo dell’attentato e ha fornito un numero per chiedere informazioni. Gli investigatori hanno circondato un edificio vicino al luogo della sparatoria. Agenti dei servizi di intervento speciale della polizia olandese si sono radunati nella Trumanlaan a circa 500 metri dal luogo dove sono partiti gli spari.

La polizia militare reale, intanto, ha diramato l’allerta anche negli aeroporti e in altri edifici sensibili nei Paesi Bassi”. L’allerta riguarda anche Amsterdam e Rotterdam dove è stata rafforzata la vigilanza nelle stazioni e nelle moschee. Il premier olandese, Mark Rutte ha interrotto “le consultazioni della coalizione di governo. Sono molto preoccupato”. “Sono in stretto contatto con la polizia e il procuratore e posso confermare che è in corso una caccia alla persona o alle persone responsabili” dice il sindaco di Utrecht, Jan Van Zanen, definendo la sparatoria su un tram “un atto orribile ed estremo. Adesso la cosa più importante è occuparsi delle persone ferite e indagare sulle cause dell’incidente, Non possiamo escludere nulla, neanche l’attacco terroristico”.