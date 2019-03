Imane Fadil negli ultimi mesi era “molto sospettosa”. Temeva di essere “controllata” e continuava a ripetere che aveva ancora “molte cose da dire” sul caso con al centro le serate ad Arcore. Lo dice all’Ansa chi ha avuto modo di parlarle a lungo negli ultimi mesi. Sempre all’Ansa, risulta che la ragazza avesse rivelato solo dieci giorni prima ai medici dell’Humanitas, dove era ricoverata in gravi condizioni, il timore di essere stata avvelenata. E i risultati degli esami tossicologici provano che la ragazza sia stata uccisa da un mix di sostanze radioattive. Un elemento riferito dall’Humanitas, dove Imane è rimasta ricoverata dal 29 gennaio fino al 1 marzo, giorno in cui è deceduta. Le analisi tossicologiche sono state effettuate il 26 febbraio dal Centro Antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia che ha inviato i risultati all’ospedale di Rozzano il 6 marzo. Il direttore del Centro Antiveleni dell’Istituto Scientifico Carlo Locatelli, però, precisa che la consulenza tossicologica richiesta dalla clinica dove era ricoverata Fadil riguardava “il dosaggio dei metalli” e che l’istituto “non identifica radionuclidi e non effettua misure di radioattività“.

“Campioni biologici della paziente sono stati inviati al Centro dall’ospedale in cui si trovava ricoverata, per esami e consulenza tossicologica – ha detto Locatelli -. È stato richiesto il dosaggio dei metalli, ossia la loro individuazione in liquidi biologici, attività che è stata effettuata, e il cui esito è stato trasmesso alla struttura che lo aveva richiesto. Esito che era ed è evidentemente protetto da privacy“. “Con riferimento al sospetto avvelenamento e alle notizie stampa diffuse – prosegue la nota – è opportuno ricordare che il Centro Antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia non identifica radionuclidi e non effettua misure di radioattività“. “Anche in considerazione della notizia di un’inchiesta disposta dall’Autorità giudiziaria – conclude il comunicato – il Centro Antiveleni dell’Irccs Maugeri Pavia non fornirà alcuna ulteriore dichiarazione”. Le indagini della Procura di Milano si stanno di fatto concentrando sulla presenza di alcuni metalli nei campioni di sangue prelevati alla 34enne e analizzati a Pavia. Per stabilire le cause della morte bisognerà attendere gli esiti dell’autopsia in programma per mercoledì o giovedì. Comunque, i sintomi, come l’assenza di globuli bianchi che ha richiesto molte trasfusioni e il fegato compromesso, per i pm sono “compatibili con un avvelenamento”.

Gli effetti delle sostanze radioattive nel corpo – “L’introduzione nell’organismo, per via orale o inalatoria, di elevate dosi di sostanze radioattive può determinare gravi danni a livello di diversi organi e apparati, attraverso la rottura non riparabile del Dna cellulare, in particolare una doppia rottura della catena del Dna”. Massimo Salvatori, docente di Medicina Nucleare presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli-Irccs di Roma, spiega all’Adnkronos Salute quali siano le conseguenze per l’organismo umano della contaminazione radioattiva. “A dosi di radiazioni relativamente più basse – prosegue l’esperto – il primo apparato a essere danneggiato è il midollo osseo con calo di piastrine, globuli bianchi e globuli rossi e possibili emorragie, infezioni e anemia. A dosi crescenti, il danno riguarda il sistema gastroenterico, con dolori addominali e diarrea emorragica, e il sistema nervoso centrale, con paralisi cerebrale. Un famoso caso di morte da contaminazione radioattiva da particelle alfa emesse da Polonio-210 fu quello dell’agente russo Aleksandr Litvinenko, morto a Londra nel 2006. Altri esempi di decesso per grave contaminazione radioattiva si sono avuti nel 1986 a seguito dell’incidente alla Centrale Nucleare di Chernobyl, quando diverse decine di vigili del fuoco e volontari accorsi a spegnere l’incendio ricevettero dosi altissime di radiazioni”.