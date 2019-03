“Italiani, guardatevi nello specchio e domandatevi: ‘Sono un coglione o una persona intelligente‘. Risposta: ‘Sei un coglione’“. A dirlo è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi durante la sua visita a Metaponto, in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata. L’ex cavaliere si riferiva al fatto che “ancora un italiano su due ha fiducia in questo governo: sono numeri – ha aggiunto – che mi fanno ‘andare di testa’”.

Video di Agenzia Vista.