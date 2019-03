Cartelli e contestazioni, a Policoro, in provincia di Matera, durante il comizio di Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali in Basilicata. Il ministro dell’Interno, come già aveva fatto a Giulianova, rivolgendosi a una persona sola ha detto: “Bravo, hai vinto dieci immigrati da mantenere”. La contestazione, da quanto si deduce dalla risposta del leader della Lega, riguardava proprio l’accoglienza dei migranti.