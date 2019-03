Dopo l'incidente di domenica in Etiopia in cui sono morte 157 persone, aumenta il numero dei Paesi che lasciano a terra i velivoli dello stesso tipo di quello precipitato. E dopo la richiesta degli Usa di apportare modifiche al software, la compagnia Boeing promette aggiornamenti al sistema "nelle prossime settimane". Intanto Londra decide per il blocco dello spazio aereo

Dopo lo schianto del volo Et 302 della Ethiopian Airlines, che domenica è precipitato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba, diversi Paesi e compagnie aeree hanno deciso di mettere al bando, almeno temporaneamente, i Boeing 737 Max 8, modello coinvolto non solo nell’ultimo incidente – costato la vita a 157 persone di cui 8 italiane – ma anche in quello dello scorso 20 ottobre, quando in Indonesia persero la vita 189 persone su un volo della Lion Air. Per ultima anche la Gran Bretagna ha annunciato di aver bandito tutti i voli nel suo spazio aereo dei Boeing 737 Max 8. Lo ha annunciato la Civil Aviation Authority (Caa) britannica.

Dopo che lunedì Cina, Indonesia, Cayman ed Etiopia avevano annunciato lo stop ai voli per i modelli incriminati, proprio la Lion Air, la più grande compagnia aerea privata indonesiana, ha sospeso tutti i voli dei suoi dieci Boeing 737 Max 8, dopo la sospensione temporanea imposta dal ministro dei Trasporti del Paese asiatico. Martedì mattina, poi, anche Australia, Singapore, Brasile, Corea del Sud, Malaysia e Vietnam si sono aggiunti alla lista degli Stati che hanno sospeso l’utilizzo dei Boeing, oltre alla compagnia Aerolineas argentinas.

A mettere al bando i velivoli in Brasile è la compagnia Gol, nella cui flotta figurano 7 aerei dello stesso tipo sui 121 Boeing totali, mentre per la Corea del Sud la sospensione si riferisce solo alla compagnia Easter Jet. Per quanto riguarda l’Australia, invece, la scelta riguarda solo la Silk Air, di proprietà di Singapore Airlines, e la Fiji Airways, poiché nessun vettore australiano in realtà utilizza il modello 737 Max 8.

E dopo che gli Stati Uniti, che non hanno sospeso gli aerei, hanno chiesto alla Boeing di apportare modifiche al software entro aprile, la società con sede a Chicago ha fatto sapere che procederà all’aggiornamento per l’intera flotta. Secondo le ricostruzioni, infatti, il sistema potrebbe comportare un improvviso abbassamento del muso dei velivoli se i dati indicano un rischio di stallo.

La compagnia: “Aereo è sicuro”. Titolo crolla in Borsa – La compagnia è “profondamente rattristata” per l’incidente avvenuto in Etiopia, si legge in una nota in cui si precisa che “la sicurezza è un valore fondamentale per tutti in Boeing ed è la nostra priorità assoluta. Il 737 Max è un aereo sicuro che è stato progettato, costruito e supportato dai nostri dipendenti qualificati che si avvicinano al loro lavoro con la massima integrità”. Boeing precisa di aver “lavorato a stretto contatto con la Federal Aviation Administration (Faa) per lo sviluppo, la pianificazione e la certificazione del miglioramento del software, che verrà applicato nella flotta 737 Max nelle prossime settimane”. In attesa di conoscere gli esiti delle indagini il titolo della compagnia Boeing era crollato in Borsa, perdendo oltre l’11% all’apertura di Wall Street. Martedì si è registrato un nuovo calo: i titoli nelle contrattazioni che precedono l’apertura di Wall Street perdono il 3,32%.

E l’Italia? – Air Italy, che ha tre vettori di quel modello, ha invece precisato che “per quanto riguarda il B737 Max 8 e a tutti gli aeromobili operativi in flotta, la compagnia si trova in piena conformità con le disposizioni delle autorità aeronautiche e alle procedure operative e direttive del costruttore”. Mentre l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) sta “monitorando da vicino” la situazione e la procura di Roma ha aperto un’indagine al momento senza indagati né ipotesi di reato. Intanto l’Associazione nazionale piloti ha chiesto all’Enac “di intervenire su tutte le compagnie italiane che hanno in uso questa tipologia di aeromobile, mettendo a terra le macchine e facendo i controlli necessari”.