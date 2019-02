Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz sono stati condannati in via definitiva per il rogo del 2007 avvenuto alla sede di Torino in cui persero la vita sette operai. Secondo quanto riporta l'agenzia tedesca, “il tribunale distrettuale di Essen ha dichiarato ammissibile l'esecuzione delle sentenze emesse in Italia"

E’ stato emesso un ordine di arresto nei confronti di Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due dirigenti della Thyssen condannati in via definitiva per il rogo del 2007 avvenuto alla sede di Torino in cui persero la vita sette operai, ma finora liberi a più di 11 anni dalla strage. Questo è quanto riferisce l’agenzia tedesca Onvista, secondo cui “il tribunale distrettuale di Essen ha dichiarato ammissibile l’esecuzione delle sentenze emesse in Italia, come riferito nei giorni scorsi da un portavoce della Corte”.

L’amministratore delegato Espenhahn, condannato in Cassazione a 9 anni e 8 mesi, e il consigliere del gruppo Priegnitz, condannato dalla Corte a 6 anni e 10 mesi, stando sempre a quanto riporta l’agenzia sconteranno una condanna di 5 anni, il massimo consentito in Germania per l’omicidio colposo.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione da Raffaele Guariniello, l’ex pubblico ministero che seguì il processo torinese. “L’importante è che i dirigenti tedeschi scontino le pene, come avvenuto per i manager italiani. Sono passati tanti anni dalla tragedia, ma questo è un giorno importante perché giustizia è stata fatta”, ha detto all’agenzia Agi.

Dopo le rivelazioni fatte il 19 febbraio scorso da Le Iene sul caso ThyssenKrupp, il ministero della Giustizia aveva inviato una lettera alla procura di Essen, città del Land Nord Reno-Vestfalia, competente nell’applicazione della sentenza sul rogo mortale che, nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2007, uccise 7 operai nello stabilimento di Torino. Nella missiva, il dicastero guidato da Alfondo Bonafede, chiede di verificare la veridicità delle notizie, ma soprattutto vuole avere una “conferma delle conclusioni, già avanzate dalla procura di Essen, con le quali si è chiesto il riconoscimento ed esecuzione della sentenza” come precedentemente comunicato con una nota del novembre scorso.

L’inviato delle Iene Alessandro Politi nel servizio andato in onda martedì scorso aveva dato la notizia che il tribunale di Essen avrebbe potuto archiviare la richiesta di procedere all’arresto dei due alti dirigenti. La richiesta di archiviazione era stata presentata dagli avvocati ed era stata confermata dal giudice che si occupa di applicare la condanna italiana in Germania, Johannes Hidding. Secondo la mozione dei legali dei due dirigenti – non ancora discussa – “la sentenza italiana non è legalmente eseguibile in Germania: il procedimento in Italia era imperfetto e non è stato eseguito correttamente”.