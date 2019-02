La pagina facebook “Roma fa schifo” ha pubblicato nelle scorse ore un video ripreso dalla telecamera di bordo di una macchina che stava transitando sulla centralissima via Emanuele Filiberto. Una scena di traffico quotidiano. con delle macchie parcheggiate in seconda fila. Quando l’automobilista chiede agli altri di spostarsi perché “non è un parcheggio”, per tutta risposta riceve in cambio insulti, fino a quando qualcuno non si avvicina alla sua macchina e gli apre la portiera, con l’intento di risolvere la questione a cazzotti.