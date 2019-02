Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Usa, John Bolton, ha lanciato un avvertimento al presidente venezuelano Nicolás Maduro – destituito di fatto da Juan Guaidó – che se non accetterà di lasciare il potere con le buone “potrebbe finire a Guantanamo“, la base statunitense sull’isola di Cuba utilizzata per rinchiudere persone accusate di terrorismo. Ospite del programma ‘The Hugh Hewitt radio show’, a Bolton è stato chiesto: “Dittatori come Ceausescu e Mussolini sono finiti male. A Idi Amin e Baby Doc Duvalier è andata meglio. Quali opzioni sono in mano a Maduro oggi come oggi?”. Il consigliere per la Sicurezza nazionale ha risposto: “Beh, ieri ho diffuso un tweet in cui gli auguravo un lungo e quieto pensionamento in una spiaggia carina lontano dal Venezuela. E dico che è meglio che si avvalga al più presto del consiglio, scegliendo il pensionamento su una spiaggia carina, piuttosto che trovarsi a frequentare un’altra spiaggia come Guantanamo”.

Solo ieri però Maduro ha assicurato di restare “fermo” e sicuro di uscire “vincitore” dal “colpo di Stato” contro il suo governo. In un discorso a Macarao, ad ovest di Caracas, dopo aver passato in rassegna uomini della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) che parteciperanno alle manovre civico-militari previste fra il 10 ed il 15 febbraio, ha assicurato: “Resto fermo e posso dirvi che vinceremo in questa battaglia storica e in futuro diremo che è valsa la pena di lottare”. Si tratta, ha proseguito Maduro, “di una battaglia storica, contro la più grande aggressione politica, diplomatica ed economica, che il Venezuela abbia mai affrontato nei 200 anni della Repubblica”. “L’Impero nordamericano, le vecchie potenze coloniali europee – ha ancora detto – e un gruppetto di governi oligarchici pretendono di forzare la mano al potere politico e appropriarsi delle ricchezze del Venezuela”.