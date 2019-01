Domenica 27 gennaio sono stati celebrati dei funerali per il piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo a Totalan, vicino a Malaga il 13 gennaio e ritrovato senza vita 13 giorni dopo. E secondo quanto emerso dai primi risultati dell’autopsia, il bimbo è morto il giorno stesso della caduta. Il suo corpo presentava infatti un “trauma cranio-encefalico importante” e “molteplici traumi compatibili con la caduta”. Secondo fonti investigative, sul piccolo, che è stato ritrovato con le braccia in alto e il bimbo, sono cadute pietre e altri detriti, ha riferito il delegato del governo in Andalusia Rodriguez Gomez de Celis – ed è precipitato “rapidamente in caduta libera” per 71 metri. La piccola bara bianca è stata poi inumata nel cimitero di San Juan a Malaga. Alla cerimonia hanno partecipato centinaia di persone, oltre ai vicini, agli amici di famiglia e i genitori accompagnati dai pompieri che hanno partecipato al tentativo di soccorso. Secondo alcune persone vicine alla famiglia, Julen è stato sepolto accanto al fratello Oliver, morto nel 2017 a soli tre anni per un attacco cardiaco.