Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente avvenuto nella notte, alle 3.25, sulla Tangenziale est di Milano al km 10,35, all’altezza di Cascina Gobba, in direzione nord. A provocare lo schianto, secondo la ricostruzione della polizia stradale, un’auto condotta da un uomo di 53 anni che ha imboccato contromano la carreggiata, scontrandosi con una prima vettura con a bordo due persone. Dopodiché il conducente di quest’ultima macchina, nel tentativo di evitare l’impatto, si è poi scontrato con un furgone con a bordo altre due persone. A perdere la vita è stato l’uomo che ha imboccato contromano la tangenziale. I feriti, tre uomini e una donna, sono stati ricoverati in ospedale: due in codice giallo e due in codice verde. Le loro condizioni non sono gravi.