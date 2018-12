La maggioranza vota compatta e Luigi Di Maio esulta con un video su Facebook a poche ore dall’approvazione a Palazzo Madama, dove la legge di bilancio uscita dalle negoziazioni con Bruxelles è stata approvata a notte fonda dopo una giornata di caos e bagarre in aula e in commissione, tra testi confusi e modifiche che le opposizioni denunciano di non avere neanche avuto il tempo di esaminare. Il dem Andrea Marcucci ha annunciato che il Pd farà ricorso alla Corte Costituzionale “affinché si pronunci sulla enormità che si sono compiute sotto i nostri occhi e sotto quelli del Paese da parte di questo governo violento che se ne frega dei diritti del Parlamento”. E Fratoianni (Leu) sintetizza le proteste delle opposizioni, parlando di Parlamento “esautorato” perché “non c’è stata alcuna discussione. Si approvano i conti dell’Italia senza nemmeno far sapere fino in fondo ai rappresentanti del popolo italiano di cosa si parla”. La maggioranza ha votato compatta, ma il senatore M5S Gregorio De Falco ha replicato con l’astensione quanto aveva già fatto col Dl Sicurezza. E quello della notte è stato un ulteriore segno di insofferenza per l’azione del governo M5S-Lega.

Di Maio: “Niente aumento dell’Iva” – “Stanotte ero in Senato dove è passata la manovra del popolo. Viene massacrata da coloro che in tutti questi anni ci hanno tolto diritti. Ma sono orgoglioso che da marzo parte il reddito di cittadinanza, da febbraio-marzo parte quota 100, da febbraio-marzo partiranno le pensioni minime – pensioni di cittadinanza – e le pensioni di invalidità che si alzano a 780 euro. Queste sono le cose che ci devono rendere orgogliosi. Come i fondi ai truffati delle banche”. Il vicepremier 5 Stelle esulta con un video su Facebook a poche ore dal voto di fiducia al Senato, dove la manovra è stata approvata a notte fonda dopo una giornata di caos e bagarre in aula con 167 sì. E rassicura anche sull’Iva, che non sarà aumentata: “Abbiamo disinnescato la clausola di salvaguardia con 12 miliardi quest’anno e lo faremo tutti gli anni, troveremo i soldi per non farla aumentare: lo dico ai tanti che mi chiamano. Sono solo regole di contabilità europea“.

Pd: “Mobilitazione il 29 dicembre” – Ma il Pd, oltre ad avere annunciato il ricorso alla Consulta, ha lanciato l’appello “per un presidio per sabato 29 dicembre prossimo davanti alla Camera dei Deputati un presidio per la democrazia e l’Italia”. A scriverlo è Maurizio Martina su Facebook. “In queste ore in Parlamento Lega e Cinque Stelle stanno consumando una rottura democratica, senza precedenti, pericolosa per il paese. Le loro forzature istituzionali e i contenuti della manovra che hanno imposto, oltre ogni normale possibilità di confronto, non possono passare sotto traccia”. Quindi, continua, “occorre che il Pd tutto si unisca e si apra alla partecipazione di quanti subiranno gli effetti drammatici di queste scelte. Nelle università e nelle scuole come nel sociale, nel mondo produttivo come in quello del lavoro“. E dopo il sit in del 29, propone “di sviluppare questa mobilitazione anche a gennaio nelle piazze con presidi ovunque nel paese. Chiamiamo a raccolta tutte le energie che vogliono costruire un’alternativa popolare a questo governo illiberale e pericoloso per il nostro futuro”.