Il referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico di Roma raggiunge il 16,3% di affluenza. Poco più di un elettore su sei: non un flop totale ma nemmeno una “vittoria” per i promotori. Alla fine, su 2.367.636 romani aventi diritto, si sono recati alle urne 386.785. Il quorum del 33% fissato – fra le polemiche – dall’amministrazione capitolina non è stato nemmeno sfiorato, ma risulta lontano anche il 20% indicato da una buona parte dei commentatori come soglia minima per registrare il “segnale politico” tanto atteso dai Radicali e dalle forze politiche sostenitrici del Sì. Una dead-line varcata, ad esempio, in occasione degli ultimi ballottaggi municipali (slegati dalle elezioni comunali). Una buona soddisfazione per Virginia Raggi – dopo l’assoluzione arrivata ieri nel processo per le nomine in Campidoglio – che insieme a tutto il M5S capitolino si era schierata per il No, anche alla luce del piano di risanamento di Atac (la società romana del trasporto pubblico locale) avviato con la procedura di concordato preventivo in corso perso il Tribunale Fallimentare di Roma. Sebbene i Radicali lo abbiano comunque definito un “risultato consistente”.