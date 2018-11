Almeno 11 persone sono morte in Giordania, per le inondazioni improvvise dovute alle forti piogge che hanno colpito l’antica città desertica di Petra. Il governo di Amman ha reso noto di aver provveduto all’evacuazione di circa 4mila persone – tra cui molti turisti – che erano rimaste bloccate dalle inondazioni. La polizia sta tra gli altri continuando a cercare le due sorelline che hanno perso padre e sorella nell’alluvione, e che risultano disperse a Madaba (30 km a sudovest di Amman). La loro auto era stata travolta dalle acque. Sui social network, intanto, circolano molti filmati dell’inondazione a Petra, il celebre sito archeologico. Fenomeni simili, dicono gli esperti, non si vedevano da decenni in Giordania. Ma alcune settimane fa, un pullman carico di studenti era stato travolto dalle forti piogge nella zona di Zara Maeen, vicino al Mar Mort. Ventuno persone erano morte nell’incidente