Un uomo armato è entrato in un locale di Los Angeles e ha sparato sulla folla. Secondo lo sceriffo della contea, Garo Kuredjian, ci sarebbero almeno sei morti e numerosi feriti, tra cui un agente. L’allarme è scattato attorno alle 23,20 ora locale (8,20 ora italiana) all’interno del Borderline Bar, a Thousands Oak, nella contea di Ventura, club frequentato da universitari. Molte persone sono riuscite a fuggire, mentre altre si sono messe al sicuro sul tetto o nei bagni.

#OaksInc: Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) 8 novembre 2018