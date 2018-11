Un uomo armato è entrato in un locale vicino a Los Angeles e ha sparato sulla folla. Secondo lo sceriffo della contea, Geoff Dean, ci sarebbero 13 morti, tra cui l’attentatore e un agente. Almeno altre 10 persone, inoltre, sarebbero state ferite.

L’allarme è scattato attorno alle 23,20 ora locale (8,20 ora italiana) all’interno del Borderline Bar, a Thousand Oak, nella contea di Ventura. Molte persone sono riuscite a fuggire, mentre altre si sono messe al sicuro sul tetto o nei bagni. Secondo il sito web del club, nella discoteca ci sarebbe stata una festa con più di 200 universitari. Vicino alla struttura ci sono infatti due college, la California Lutheran University e la California State University.

Secondo le prime testimonianze dei clienti usciti dal locale, l’attentatore sarebbe entrato usando dei lacrimogeni, poi avrebbe sparato almeno 30 colpi, usando una pistola automatica. Si tratterebbe di una persona di origini mediorientali, con barba e vestita tutta di nero. Tra gli ostaggi ci sarebbe anche una cassiera del bar.

La sparatoria è stata segnalata sui social anche dai Vigili del fuoco che hanno consigliato di “stare lontano dalla zona dell’incidente”, segnalando l’arrivo di diverse ambulanze.

#OaksInc: Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) 8 novembre 2018