“Un grande giorno”. “Una grande vittoria dei repubblicani”. “La vittoria più grande dai tempi di Kennedy nel 1962 per un partito che sostiene il presidente”. Sono le tre definizioni utilizzate da Donald Trump parlando in conferenza stampa alla Casa Bianca dopo le elezioni di midterm. “I repubblicani sono andati oltre ogni aspettativa. Non c’è stata nessuna onda blu democratica”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Ieri è stato un grande giorno, un giorno incredibile” per i repubblicani, che hanno vinto “nonostante la copertura ostile dei media”, ha proseguito il tyccon, rivendicando che “è stata fermata l’onda blu“, la possibile rimonta dei democratici.

Che sono stati “chiaramente respinti” al Senato “per la loro gestione dell’udienza Kavanaugh”, ha proseguito Trump facendo riferimento al giudice Brett Kavanaugh, incaricato alla Corte suprema nonostante le accuse di aggressioni sessuali rivoltegli da varie donne.

In conferenza stampa Trump ha lanciato un appello al dialogo e alla collaborazione a Nancy Pelosi, la leader dei democratici alla Camera candidata a diventare speaker. In un tweet Trump ha affermato che Pelosi, la leader della minoranza dem alla Camera, “merita” di diventare speaker, dopo che i democratici hanno vinto la maggioranza. “In tutta equità, Nancy Pelosi merita di essere scelta come speaker della Camera dai democratici. Se le faranno difficoltà, forse aggiungeremo voti repubblicani. Ha conquistato questo grande onore!”, ha twittato il presidente americano. “Lavoriamo insieme”, l’esortazione lanciata dal presidente in conferenza stampa citando uno dei punti in comune tra la sua agenda e quella dei dem, il piano sulle infrastrutture.

Se i democratici cercheranno di indagare sulle sue dichiarazioni dei redditi lei cercherà di bloccarli? “Le persone non capirebbero nulla della mia dichiarazione dei redditi, che consta più di 100 pagine. Ci sono sempre molti dettagli da aggiungere a queste dichiarazioni. Si tratta di uno strumento troppo complesso, le persone non capirebbero”.