Un uomo ha aperto il fuoco nella Sinagoga Tree of Life Congregation di Pittsburgh e ha ucciso almeno otto persone che stavano partecipando alla funzione religiosa dello Shabbat. Secondo alcuni testimoni gridava “tutti gli ebrei devono morire”. L’assalitore, 46enne, era armato con un fucile stile AR-15 ed era in possesso di diverse pistole. Ha sparato anche agli agenti intervenuti dopo l’allarme lanciato intorno alle dieci di questa mattina (le quattro del pomeriggio in Italia) ferendone tre. Poco dopo si è arreso alla polizia.

“Alle 9.45 vi erano tre servizi religiosi – ha spiegato all’emittente locale KDKa, Michael Eisenberg, ex presidente della Congregazione Albero della vita, cui appartiene la sinagoga – Nella parte principale dell’edificio c’era una funzione dell’albero della vita con una quarantina di persone. Nell’area della cantina c’era la congregazione Nuova vita, con 30-40 persone. Una terza congregazione, con una quindicina di persone, era nella stanza dello studio del rabbino“.

L’università Carnegie Mellon, che si trova a tre chilometri dalla sinagoga, durante la sparatoria è stata sigillata. Agli studenti sono stati inviati sms in cui si chiedeva loro di rimanere all’interno degli edifici del campus. Dopo l’episodio, la polizia di New York sta rafforzando le misure di sicurezza nelle sinagoghe della città. “E’ una cosa terribile. L’odio negli Stati Uniti è una cosa terribile, qualcosa deve essere fatto”, ha commentato il presidente Donald Trump.

ALERT: there is an active shooter near the Tree of Life in Squirrel Hill. Residents, please stay indoors. Our officers are on the scene. I will provide more updates once they are available.

— Corey O’Connor (@CoreyOConnorPGH) 27 ottobre 2018