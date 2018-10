Altri due pacchi bomba scoperti negli Stati Uniti. Sono l’undicesimo e il dodicesimo di una serie cominciata nei giorni scorsi, quando i primi ordigni rudimentali hanno raggiunto tra gli altri Barack Obama e Bill Clinton, ma anche il Time Warner Center e la sede newyorkese della Cnn, per poi essere ricevuti anche dall’attore Robert De Niro e Joe Biden, ex numero due della Casa Bianca. Tutti esponenti o personalità vicine al Partito Democratico, come anche gli ultimi due destinatari: il senatore Cory Booker e l’ex capo dell’intelligence Usa, James Clapper. Intanto proseguono le indagini: la maggior parte dei pacchi sospetti sono stati spediti da un ufficio postale di Opa-locka, cittadina della Florida. Ma rimane un mistero: l’assenza del ‘postmark‘, il contrassegno che indica quando e da dove è stato spedito.

L’undicesimo pacco era indirizzato al senatore Booker, anche in questo caso una delle voci più critiche di Donald Trump. Dalle prime informazioni il plico, trovato in Florida dove in queste ore si sta concentrando la caccia all’Unabomber, è del tutto simili agli altri dieci già rinvenuti. Il dodicesimo è stato rinvenuto invece nel cuore di Manhattan all’interno di un ufficio postale, indirizzato a James Clapper, l’ex capo degli 007 Usa. Isolata la zona di Midtown, un’area non lontana da Times Square.

Le indagini si sono concentrato intanto su Opa-locka, la cittadina di 15mila abitanti, situata una ventina di km a nord di Miami, da dove sono partiti quasi tutti i pacchi. La città, sviluppata sul tema di ‘Mille e una notte‘ con un revival di architettura moresca – il più grande in Occidente – che ha fatto da sfondo a vari film (Living Dreams, Texas Justice, Bad Boys II e 2 Fast 2 Furious), ha un aeroporto che nel 1950 diventò il sito della più grande operazione della Cia, Pbsuccess, legata al colpo di Stato in Guatemala nel 1954. Lo scalo servì anche come postazione di ascolto di L’Avana sino alla crisi dei missili di Cuba del 1962.