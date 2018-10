Lunedì scorso George Soros, a distanza di due giorni Barack Obama, Bill Clinton e la Cnn. Tutti pacchi bomba, “ignobili” li ha definiti Donald Trump. Nel caso di Soros e dei due ex presidenti si tratta di ordigni costituiti da un tubo riempito di polvere esplosiva. A sentire il Secret Service, per questi ultimi casi e per la bomba a Soros l’autore materiale è sempre lo stesso. Nulla si sa al momento dell’ordigno inviato alla Cnn. In quest’ultimo caso, il Time Warner Center Center di New York, nel cuore di Manhattan a Columbus Circle, è stato evacuato per la presenza di un pacco sospetto: la notizia è stata data proprio dall’emittente, che ha i suoi uffici newyorchesi all’interno del complesso. L’allarme è andato in diretta tv, con la sirena che ha cominciato a suonare nello studio dove gli anchorman stavano raccontando degli ordigni rinvenuti negli uffici di Hillary Clinton e Barack Obama. La televisione ha parlato di un pacco simile a quelli indirizzati alla ex segretaria di Stato e candidata alla presidenza americana e all’ex presidente Obama. La polizia di New York ha confermato di essere stata chiamata al Time Warner Center per indagare. L’ordigno è stato trovato nella stanza di distribuzione della posta del complesso e, secondo la Cnn, era stato indirizzato a un giornalista che ha la sede nell’edificio.

In mattinata, invece, è stato il turno di Bill e Hillary Clinton: un tecnico che monitora la posta per i Clinton ha trovato l’ordigno che, hanno spiegato gli investigatori, è simile in tutto e per tutto a quello rinvenuto lunedì scorso nell’abitazione del miliardario filantropo George Soros, la cui residenza si trova sempre poco fuori dalla città di New York. Il congegno è stato fatto detonare dagli artificieri. Nessuna rivendicazione è giunta alle autorità, come per il caso di Soros. E come accaduto nel caso di Barack Obama. Anche in questo caso un pacco bomba è stato rinvenuto nell’ufficio dell’ex presidente americano. A rivelarlo è stato il Secret Service, secondo quanto riportato dalla Cnn.

In entrambi i casi, gli ordigni sono stati rinvenuti nella posta dei loro uffici, e non nelle residenze private come sembrava in un primo momento. Lo riportano i media Usa. Il Secret Service ha invece spiegato che nel caso di Bill e Hillary Clinton l’ordigno è stato rinvenuto ieri sera negli uffici che l’ex presidente e l’ex segretario di stato Usa hanno all’interno della loro residenza nella località di Chappagua, nello stato di New York. Nel caso di Barack Obama l’esplosivo è stato trovato stamattina nella posta del suo ufficio di Washington. Né Clinton, né Obama hanno ricevuto i pacchi, che sono stati intercettati “durante procedure di controllo routinarie” e identificati come “potenziali ordigni esplosivi”, e di conseguenza “adeguatamente gestiti”, ha dichiarato l’agenzia incaricata della loro protezione.

I due pacchi bomba, come detto, sarebbero simili a quelli trovati nella residenza, sempre nello stato di New York, del miliardario filantropo George Soros, uno dei principali finanziatori del Partito democratico e accusato dalla destra, da alcuni repubblicani e dai sostenitori di Donald Trump di essere dietro alla carovana di migranti in arrivo al confine sud degli Usa. Al lavoro anche l’Fbi per identificare i responsabili. Secondo quanto riportato dal New York Times, il pacco bomba in questo caso è stato consegnato a mano, e non spedito attraverso il Postal Service. La Casa Bianca, nel frattempo, “ha condannato i tentativi di attacchi violenti compiuti recentemente – ha fatto sapere la portavoce Sarah Sanders – Questi atti di terrorismo sono spregevoli e chiunque ne sia responsabile sarà portato con severità davanti alla giustizia”. Il Secret Service degli Stati Uniti e altre agenzie di polizia, ha aggiunto, “stanno indagando e intraprenderanno le azioni adeguate per per proteggere chiunque sia minacciato da questi vigliacchi“.