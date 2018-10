Anche gli studi della Cnn a New York, che si trovano all’interno del Time Warner Center, sono stati evacuati, dopo gli allarmi negli uffici dei Clinton e di Barack Obama, per la presenza di un sospetto pacco bomba. L’allarme è andato in diretta tv, con la sirena che ha cominciato a suonare nello studio dove gli anchorman stavano raccontando degli ordigni indirizzati a Hillary Clinton e all’ex presidente degli Stati Uniti.

Una volta evacuati gli studi della Cnn all’interno del Time Warner Center di Manhattan, le trasmissioni della emittente da New York proseguono in strada, con i due anchorman che continuano ad aggiornare sulla situazione davanti alle transenne poste dagli investigatori per transennare la zona.