“Una signora Alleanza”, l’inchiesta di Report, che va in onda stasera, lunedì 22 ottobre, su Rai3 sui rapporti con gli ultras e la malavita, svela che il fenomeno del bagarinaggio – per il quale la Juventus è stata condannata in sede di giustizia sportiva, sia ancora in auge. Un ex ultras, Bryan Herdocia, mostra i biglietti rivenduti per due partite della stagione in corso: Juve-Lazio di campionato e Valencia-Juve di Champions League. Leggi l’inchiesta sul Fatto Quotidiano