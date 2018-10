L'ordinanza è stata emanata dal sindaco della città lucana per il "superamento dei parametri dei batteri coliformi a 37 gradi centigradi del partitore Terlecchia-Matera". Il divieto vale sia per usi igienici che alimentari, sconsigliata l'apertura di piscine e studi dentistici. Al momento sono nove i punti di distribuzione allestiti in città. Ma non è stato sufficiente per evitare la ressa nei supermercati

L’acqua potabile di Matera, capitale europea della cultura 2019, è contaminata da batteri. Il sindaco Raffaello De Ruggieri ha quindi disposto con un’ordinanza cautelativa il divieto dell’uso dell’acqua potabile per usi sia igienici che alimentari a meno che non venga prima bollita a 100 gradi tra i 3 e i 5 minuti. E ha deciso per anche la chiusura delle scuole. All’origine del divieto il “superamento dei parametri dei batteri coliformi a 37 gradi centigradi del partitore Terlecchia-Matera”.

Il limite di legge per questo tipo di batteri è di 0 ml/ufc mentre le analisi di laboratorio hanno registrato “un valore pari a 92 ml/ufc”. In una nota diffusa dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale è inoltre sottolineato che “Acquedotto Lucano provvederà all’immediata istituzione di idonei servizi alternativi di consegna di acqua potabile mediante autobotti e/o acqua in confezione originale”. Al momento sono nove i punti di distribuzione allestiti in città: piazza Matteotti, piazza Sant’Agnese, piazza San Pietro Caveoso (qui la ztl è stata disattivata per consentire l’accesso ai veicoli), via Don Luigi Sturzo, via Rota, viale Nitti, presso l’Ospedale Madonna delle Grazie, nei borghi di La Martella e Venusio. Ma non è stato sufficiente per evitare la ressa nei supermercati dove è corsa all’acquisto di acqua minerale. In tanti si sono recati nei market della città per acquistare diverse confezioni e in molti esercizi commerciali della Città dei Sassi sono terminate le scorte.



La ressa nei supermercati per acquistare l’acqua

L’ordinanza del sindaco “si è resa necessaria dopo la comunicazione inviata ieri alle ore 21.59 dal Dipartimento prevenzione collettiva della salute umana – Uoc per l’igiene degli alimenti e della nutrizione che riferisce dell’accertato superamento dei parametri dei batteri coliformi. Il sindaco ha disposto che l’ordinanza sia inviata alla Presidenza della Regione Basilicata, al Dipartimento regionale della Salute sicurezza e solidarietà sociale, al Dipartimento regionale ambiente ed energia, ad Acquedotto Lucano, all’Asm e all’Arpab”.

In un comunicato dell’Azienda sanitaria di Matera si legge inoltre che “ulteriori analisi sui campioni di acqua prelevati in molte zone della città saranno effettuate oggi”. Nella nota è specificato che “a titolo precauzionale si sconsiglia l’apertura delle piscine ad uso pubblico e degli studi dentistici“. Analogamente “viene sconsigliato l’utilizzo di acqua nebulizzata nei centri estetici e nei centri benessere”. Infine, riguardo l’utilizzo dell’acqua per l’igiene personale, le “precauzioni dovranno riguardare in modo particolare le persone gravemente debilitate e immunodepresse“.