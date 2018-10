Lil C-Note è un giovane rapper di 12 anni, molto noto negli Usa. Nelle scorse ore è stato arrestato da un poliziotto per aver venduto i suoi cd all’interno di un centro commerciale di Atlanta. L’atteggiamento dell’agente è subito stato molto energico. Mentre il poliziotto teneva il ragazzino bloccato per un braccio la zia del giovane – mentre riprendeva con il cellulare – ha iniziato a protestare, pregando l’agente di parlare con il padre del giovane al cellulare. L’agente non sente ragioni e alla fine scaraventa la donna a terra. Il ragazzino viene portato in carcere e rilasciato dopo l’intervento del padre. La zia denunciata. E sul comportamento del poliziotto è stata avviata un’inchiesta