“Comprare un’arma per difendermi non è nella mia cultura. Si possono avere delle accortezze come una serratura migliore o un allarme ma la sera non metterò mai un’arma sul comodino per difendermi da qualcuno”. Lo ha detto Carlo Martelli ai microfoni del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, a due settimane dal brutale pestaggio ad opera di una banda di rapinatori subìto insieme alla moglie nella sua villa a Lanciano.

“Anche se avessi avuto un’arma – ha proseguito Martelli – in quella occasione non sarei riuscito a difendermi perché mi hanno picchiato mentre dormivo. Se avessi avuto un’arma nella loro incoscienza avrebbero anche potuto spararmi o sparare a mia moglie invece di tagliarle l’orecchio. Oggi è cambiato il mondo ma ciò non toglie che si deve diventare una belva come i miei aggressori”.