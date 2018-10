Era in auto con la famiglia: il marito è sceso per capire come andare avanti e la macchina è stata travolta e trascinata in un corso d’acqua. Allerta rossa anche nel ponente ligure, scuole chiuse quasi ovunque

Una donna di 45 anni, Tamara Maccario, è dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano, tra le zone più colpite dal forte maltempo che mercoledì ha investito la Sardegna con esondazioni e allagamenti. Si trovava in macchina insieme al marito e alle tre figlie in località Sa Traia: erano usciti di casa preoccupati perché abitano in una zona di campagna vicino a un fiume. L’uomo è sceso per verificare come andare avanti e l’auto è stata travolta e trascinata in un corso d’acqua. E’ stata ritrovata in una zona pianeggiante nella zona dei centri commerciali alla periferia di Sestu, ma la donna non c’era. I soccorritori hanno portato in salvo la figlia maggiore, che era aggrappata a un albero, e le altre che si erano rifugiate in un casolare. Trovato anche il marito.

La pioggia sull’isola è continuata per tutta la notte e ora c’è preoccupazione per la diga del Cixerri, nella Sardegna Meridionale, dove è stato raggiunto lo stato di preallerta. Piogge intense anche nelle zone del Sulcis e nei territori dei comuni di Uta, Santadi e San Sperate. A Uta, secondo l’ultimo bollettino pubblicato sulla pagina Facebook della Protezione civile regionale, sono state evacuate 49 persone, sei delle quali accolte nelle strutture comunali. Sono chiuse totalmente al traffico almeno cinque strade principali: la strada provinciale 4 Sestu-San Sperate e la Sestu-Assemini, nel Comune di Uta la strada provinciale n.1, a strada statale 195 dal Km 9,0 al Km 11,0, nel Comune di Capoterra la strada comunale dalla rotatoria sulla statale 195 al centro abitato e nel Comune di Castiadas la strada provinciale n.20. Inoltre la nuova statale 125 è interessata da allagamenti e smottamenti all’altezza di Costa Rei, nella Sardegna Sud orientale.

L’esondazione del Rio Santa Lucia, che ha causato il crollo del ponte lungo la statale 195 che collega Cagliari a Capoterra ha completamente allagato la cittadina costringendo il sindaco a chiudere le scuole e l’Anas diverse strade. Il paese è isolato. Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno ora intervenendo in aiuto delle persone rimaste bloccate in casa, alcune sono disabili. Si segnalano anche cittadini sui tetti delle case.

E si è trasformata da arancione a rossa anche l’allerta meteo nel ponente ligure. Sarà così dalle tre di questa notte fino alle 15 di domani e interesserà le province di Imperia e Savona. In tutto il resto della regione l’allerta resta arancione da questa notte alle 20 di domani. Le scuole resteranno chiuse quasi ovunque: tra i primi comuni a prendere la decisione di chiuderle quelli delle province di Imperia e in quella di Savona (uniche eccezioni Albisola Superiore e Spotorno). I sindaci di numerosi comuni liguri hanno anche firmato l’ordinanza di chiusura di cimiteri, parchi, impianti sportivi e mercati. Stop alle lezioni scolastiche anche a Recco e Chiavari (Genova) e a Sarzana (La Spezia).

La perturbazione che ha colpito l’Italia continuerà ad interessare buona parte del nord ovest del paese anche nelle prossime ore, con piogge e temporali localmente anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa ieri: dalla serata di oggi sono attese precipitazioni diffuse sulla Liguria, specie sui settori centro-occidentali, in estensione dalle prime ore di domani ad Emilia-Romagna e Toscana, specie sui settori occidentali. Sempre per domani è previsto il persistere di temporali sul Piemonte, specie sui settori meridionali e sulla Sardegna, specie sui settori orientali. Sulla base dei fenomeni in atto il Dipartimento ha valutato per oggi e domani una allerta rossa sui settori orientali e meridionali della Sardegna.