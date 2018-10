Il vicepremier nega che il governo, come ipotizzano alcuni quotidiani, sia pronto a invertire la rotta se la tensione sui mercati salirà. "Spiegheremo le ragioni e gli investimenti in deficit. Fico nei prossimi giorni andrà a Bruxelles". Fonti di Palazzo Chigi: "Dalla Ue nessuna bocciatura, l'interlocuzione deve ancora iniziare"

“Nessun piano B“, i numeri della manovra – a partire dal maggior deficit già contestato dalla Commissione europea con la lettera inviata venerdì sera – non cambiano. Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce che il governo, come ipotizzano alcuni quotidiani, sia pronto a “invertire la rotta” se la tensione sui mercati salirà e lo spread supererà i 400 punti base. “Tutti i piani B di cui sentite parlare o sono invenzione dei giornali o di qualcun altro ma non rispecchiano assolutamente la volontà di questo governo”, ha detto il leader M5s visitando il Villaggio Coldiretti al Circo Massimo.

“Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles”, ha spiegato Di Maio. Del resto la lettera firmata dai commissari Moscovici e Dombrovskis, come sottolineato da fonti di Palazzo Chigi, “non è una bocciatura anche perché non è stata ancora avviata – né poteva essere – alcuna interlocuzione formale”. Il dialogo inizia ora e la valutazione della Commissione Ue sarà sul Draft budgetary plan che sarà inviato dal governo italiano entro il 15 ottobre.

“Apprezzo il fatto che questa lettera sia stata mandata a mercati chiusi e ora abbiamo tutto il weekend per discutere di questa missiva a mezzo stampa”, ha continuato il ministro dello Sviluppo. In ogni caso “non si arretra, si spiegano le ragioni di questa manovra” – parole simili a quelle usate due giorni fa dal ministro dell’economia Giovanni Tria. “Possiamo sistemare al meglio le coperture che abbiamo trovato e spiegare bene gli investimenti in deficit che stiamo facendo, ma non si torna indietro. Adesso inizia la fase di discussione con la Commissione europea, ma deve essere chiaro che indietro non si torna. Per quanto mi riguarda questa non deve essere una manovra che deve sfidare Bruxelles e i mercati, ma per ripagare il popolo italiano di tanti torti subiti”. C

“So che il presidente Fico nei prossimi giorni andrà a Bruxelles”, ha ricordato Di Maio, “saremo tutti compatti e faremo lavoro di squadra per spiegare alla Commissione europea che gli italiani hanno bisogno di queste misure che non sono spot ma finalmente cambiamo la vita delle persone”.