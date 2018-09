Un violento terremoto di magnitudo 7,5 seguito da uno tsunami ha distrutto l’isola di Sulawesi, in Indonesia. Al momento le vittime sono 384 e ci sono decine di dispersi, ha riferito Sutopo Purwo Nugroho, portavoce della Protezione civile. Il numero, peraltro, si riferisce solo alla città di Palu, la più colpita. All’alba di questa mattina i soccorritori si sono trovati davanti alla costa devastata dallo tsunami, con onde alte tre metri, provocato dal sisma che ha travolto due città e diverse strutture. Centinaia i feriti ricoverati negli ospedali e molte persone mancano all’appello, riferisce ancora il portavoce dell’agenzia per i disastri. Distrutto il centro commerciale della città, mentre le comunicazioni sono difficili in quanto l’elettricità è stata tagliata ostacolando gli sforzi di ricerca e di salvataggio. Danni anche alla torre e alla pista dell’aeroporto di Palu dove comunque i voli sono garantiti da AirNav che supervisiona il traffico aereo.