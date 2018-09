Il reddito di cittadinanza è stato più volte presentato dal M5s nel corso della precedente legislatura ed ora sembra vicino il suo varo, festeggiato al termine del consiglio dei ministri sul Def. Eppure questa misura ora è diversa nelle coperture finanziarie, rispetto ai precedenti annunci e alle precedenti conferenze stampa, nelle quali vennero annunciate coperture già trovate e coperture bollilatte dalla ragione dello Stato. Luigi Di Maio in conferenza stampa nel corso del settimo ‘Global Forum sulla Democrazia Diretta’ a Roma, spiega come funzionerà il reddito, e quale saranno platea e sanzioni per i cittadini. Mentre sulle coperture spiega: “Riguardano due programmi elettorali e di governo: quello del M5s e quello della Lega”