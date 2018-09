Silvio Berlusconi compie oggi, sabato 29 settembre, 82 anni. Per l’occasione il leader di Forza Italia ha pubblicato sul profilo Twitter un breve video registrato dalla sua villa in Sardegna per ringraziare degli auguri ricevuti: “In tanti mi hanno scritto per manifestare la loro stima. Cercherò di continuare a meritarmi il loro affetto”