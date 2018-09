Un piccolo debito per questioni di droga e poi la lite degenerata in omicidio: questa la prima ipotesi del movente dietro la morte del sedicenne Giuseppe Balboni, ucciso per mano di un coetaneo. Il minorenne, al termine di un lungo interrogatorio, ha confessato di aver usato la pistola detenuta legalmente dal padre: l’aveva portata con sé per difesa. Il genitore sarà denunciato per omessa custodia dell’arma. Il pm della Procura per i minorenni di Bologna Alessandra Serra contesta l’aggravante dei futili motivi e l’occultamento di cadavere: chiesta la custodia cautelare in carcere, in vista dell’udienza di convalida del fermo, che non è ancora stata fissata.

Il reo confesso ha ammesso di aver preso da casa la calibro 38 e le munizioni – per poi rimettere tutto al proprio posto senza che nessuno se ne accorgesse – per paura e come eventuale difesa. Da quanto emerge, temeva che l’incontro con Giuseppe sarebbe degenerato in una lite e aveva paura per la sua incolumità. Il delitto è avvenuto il giorno in cui è stata denunciata la scomparsa di Balboni, lunedì 17 settembre e nella vicenda non sembrano coinvolti minori conoscenti della vittima, né adulti.

Il cadavere di Giuseppe è stato ritrovato in un pozzo a Tiola di Castello di Serravalle, nel Bolognese dopo poco più di una settimana dalla scomparsa. A tre metri di profondità, è stato necessario l’intervento dei sommozzatori per recuperare il suo corpo, nel quale il medico legale ha rinvenuto segni di arma da fuoco, confermando le ipotesi di omicidio degli inquirenti. I genitori avevano lanciato un appello sui social per ritrovare il figlio e il caso era finito anche a “Chi l’ha visto?”. L’unica traccia lasciata lo scooter in sella al quale si era allontanato da casa: un Phantom F12 rosso ritrovato ricoperto da foglie nei pressi di una fontana.