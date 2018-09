Uscita dalla discoteca è salita su un taxi abusivo per tornare a casa, ma il conducente l’ha obbligata a seguirlo nella sua abitazione e lì l’ha violentata. Vittima degli abusi sessuali è una giovane donna appena uscita da un locale notturno di Milano. Per tornare a casa, la ragazza è salita sull’auto di un tassista abusivo. L’uomo ha però deviato verso Corsico, appena fuori Milano, dove abita. Lì l’avrebbe costretta a entrare in casa e l’avrebbe violentata. L’uomo, di origine nordafricana, è stato rintracciato dai Carabinieri e arrestato con l’accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.

“Per la terza volta nel giro di tre mesi a Milano un tassista abusivo, ovviamente immigrato, stupra una donna. Stavolta il tassista abusivo, un marocchino, ha violentato una ragazza di ritorno da una discoteca, come aveva fatto un altro tassista abusivo salvadoregno a giugno con una turista canadese e come aveva fatto a luglio un tassista abusivo egiziano con una ragazza di 20 anni. Ecco la fotografia del degrado e dell’insicurezza della Milano ultima roccaforte del Pd, della Milano dell’accoglienza senza se e senza ma di Giuseppe Sala, dove non passa notte senza che un immigrato accoltelli, violenti o rapini un malcapitato di turno. Milano è una città allo sbando sotto il profilo dell’ordine pubblico”, ha scritto in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.