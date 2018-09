Un vasto incendio sul monte Serra, nel Pisano, ha distrutto decine di ettari di bosco e minaccia le abitazioni di Calci. Il rogo è alimentato dalle forti raffiche di tramontana che soffiano sulla zona e ritardano l’arrivo di Canadair ed elicotteri. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. Da questa notte stanno operando sul luogo 180 squadre antincendio e 50 volontari della Protezione civile.

La Protezione civile e il comune hanno provveduto all’evacuazione e alla messa in sicurezza delle case a rischio. Al momento sono state evacuate le frazioni di Montemagno, Fontana Diana, San Lorenzo, Nicosia e Crespignana. Settenta le famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione, per un totale di 500 sfollati. Gli evacuati si trovano al momento nei comuni di San Giuliano Terme e Vicopisano; alcuni sono stati ricoverati all’ospedale Cisanello di Pisa per problemi respiratori.

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha raggiunto Calci nelle prime ore del mattino. Con lui gli assessori regionali all’Ambiente Federica Fratoni e all’Agricoltura Marco Remaschi. “Siamo al massimo del dispiegamento delle forze”, ha commentato su Facebook, informando che due Canadair hanno già raggiunto l’incendio, mentre altri due sono in volo. Dall’aeroporto di Napoli Capodichino è inoltre in partenza un elicottero S64 in dotazione alla Forestale, il mezzo aereo con la massima capienza d’acqua.

“Ringrazio i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e le squadre di volontari che stanno operando a difesa delle abitazioni. E’ importante che si faccia chiarezza sull’origine dell’incendio che ha distrutto un bosco e messo a repentaglio la vita delle persone”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.