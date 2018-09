Tre cittadini russi, che si fingevano facoltosi turisti, rubavano oggetti di lusso con borse schermate in grado di non far scattare l’allarme antitaccheggio nei negozi del centro di Roma. A scoprire il trucco dei ladri sono stati i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina su segnalazione di alcuni dipendenti di un’attività commerciale di via del Corso. I tre, incastrati dalle immagini di videosorveglianza, sono stati sottoposti a fermo con le accuse di furto e ricettazione. In una perquisizione scattata in una camera d’albergo, sono stati recuperati profumi, borse, scarpe e cinture per un valore di 60mila euro.