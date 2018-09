“In tv si vedono ogni giorno dieci esponenti della Lega e dieci del M5s. Dicono tutti la stessa cosa. Poi ne vedi tre del Pd, che dicono 20 cose diverse. Io sono orgoglioso di far parte di un partito plurale, ma non è possibile che non abbiamo una linea politica chiara“. Sono le parole di un giovane militante del Partito democratico, Bernard Dika, che ha partecipato a Ravenna all’assemblea dei circoli. Dika, studente di Pistoia, ha stoppato gli applausi: “Ho 20 anni, non ne ho bisogno. Sono qui solo per condividere alcune idee”.