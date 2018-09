I casi di legionella accertati nel bresciano sono 12, con un morto per polmonite batterica. Mentre a Torino una donna di sessant’anni è morta e si sospetta che il batterio ne sia la causa: all’ufficio di Igiene spetta ora procedere con gli accertamenti. L’assessore della Lombardia al Welfare Giulio Gallera, riferendo all’Aula del Consiglio regionale la situazione dell’epidemia di polmonite che ha colpito la zona, ha dichiarato: “A ieri fino alle ore 20 vi sono stati 235 accessi al pronto soccorso, 196 sono le persone attualmente ricoverate”. E conferma che “in 12 casi, sul numero totale, è stato accertato che si tratta di legionella“. I comuni interessati sono 70, nell’area di Brescia e Mantova, ma la legionella “non si propaga bevendo acqua o per contagio tra persone, non c’è nessun motivo per chiudere le scuole”. Dal ministero della Salute rassicurano che stanno “monitorando la situazione dai primi casi registrati”.

Secondo quanto riporta l’Ansa, un uomo di 29 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo aver contratto il batterio: in terapia intensiva all’ospedale San Gerardo di Monza, è attaccato alla macchina “Ecmo” per la pulizia del sangue. Le sue condizioni, a detta dei medici, sono gravi ma stabili. La prima settimana di ricovero sarà decisiva per poter sciogliere la prognosi. Finora i casi di legionella più gravi hanno riguardato persone in età avanzata. In questo caso invece si tratta di una persona in giovane età, e secondo i medici dovrebbe avere maggiori capacità di reagire alle cure.

La conferma dei casi di legionella arriva dopo l’apertura di un’indagine della Procura di Brescia sull’aumento dei casi di polmonite. L’ipotesi principale si basava proprio sulla legionella come causa dell’intensificarsi della malattia. “Possiamo dire che oggi vi è una curva epidemica in calo. Non ci sono dati che inducono a ritenere che ci siano nuovi casi – ha chiarito l’assessore Gallera – non vi è alcun motivo per chiudere le scuole o per non bere l’acqua del rubinetto”. Anche perché, ricorda l’assessore, la legionella non si trasmette con il contatto tra le persone.

Dal ministero della Salute fanno presente che il batterio della legionella è molto diffuso in natura, in ambienti di acqua dolce (laghi e fiumi, sorgenti termali, ambienti umidi in genere). La maggior parte degli individui sani resiste alla malattia, ma il rischio di acquisizione dipende da vari fattori come la suscettibilità individuale del soggetto, la concentrazione e il tipo di batterio e il tempo di esposizione. In ogni caso, la malattia può essere acquisita respirando il batterio da aerosol: grandi epidemie sono spesso causate dalle emissioni, anche a lunga distanza, da torri evaporative o di raffreddamento, non adeguatamente pulite e disinfettate in cui l’acqua di raffreddamento è contaminata dal batterio.

La malattia può avere un periodo di incubazione variabile da 2 a 10 giorni (in media 5-6), e ha le caratteristiche di una polmonite infettiva, con o senza manifestazioni extrapolmonari. Nei casi gravi può insorgere bruscamente con febbre, dolore toracico, dispnea, cianosi, tosse produttiva.