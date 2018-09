Il premier Giuseppe Conte ha solo chiesto di rinviare l’esame di inglese che fa parte del concorso per diventare professore di diritto privato all’Università La Sapienza di Roma. “Per motivi istituzionali lunedì non potrò essere presente al test di inglese” aveva detto il 6 settembre, quando nella conferenza stampa convocata per presentare il ddl Anticorruzione aveva risposto alla domanda di un cronista in merito a quanto riportato da Politico.eu. Nella stessa occasione, inoltre, il presidente del Consiglio aveva confermato di aver presentato la domanda, sottolineando che a sua avviso non c’era alcuna incompatibilità e che, in virtù della sua “nuova vita”, avrebbe “riconsiderato questa posizione con molta attenzione“. In molti, agenzia Ansa compresa, valutarono e tradussero quel “riconsiderare” in un “rinunciare” al concorso. Eppure Conte non aveva mai utilizzato la parola rinuncia. Così quando oggi (data fissata per il test di inglese) gli altri candidati si sono presentati all’esame di lingua e, come riportato da Politico.eu, hanno appreso della richiesta del premier di rinviare la sua prova, chi ha creduto in una rinuncia ha accusato Conte di aver commesso una scorrettezza o, peggio, una furbata. Che non c’è stata perché il presidente del Consiglio non ha mai annunciato di voler rinunciare a partecipare al concorso.

Il primo agosto e il 4 settembre, del resto, il processo di selezione è proseguito, con la giuria che ha valutato pubblicazioni e curriculum del professor Conte, la cui candidatura era e resta sempre attuale. La giuria non avrebbe finora sollevato problemi di incompatibilità, nonostante le regole in materia della Sapienza stessa, la legislazione del 2010 sulle università che prevede il divieto per i funzionari pubblici di avere incarichi in università pubbliche e uno statuto del 1980. Oggi, come detto, era in programma il test di inglese. Gli altri due candidati (gli studiosi Giovanni Perlingeri e Mauro Orlandi) si sono regolarmente presentati e a loro la commissione esaminatrice ha chiesto se volessero sostenere l’esame in giornata o se volessero farlo in futuro, insieme a Conte, che – come annunciato il 6 settembre – non poteva esserci per impegni istituzionali. Sia Perlingeri che Orlandi hanno deciso di aspettare il loro collega giurista, nel frattempo divenuto premier, ma sempre in corsa per il posto da ordinario in virtù di una domanda presentata quando ancora non era entrato in politica. Nella fattispecie, si tratta di una sorta di trasferimento da Firenze – dove è professore ordinario – a Roma, per riavvicinarsi al figlio.

La notizia in questione non è mai stata commentata da La Sapienza. Dal Partito democratico, invece, sia il 6 settembre che oggi hanno duramente attaccato il capo del governo. “Doppia ‘mandrakata‘ di Conte: prima prova a fare un concorso in violazione della legge; poi annuncia di essersi ritirato. E invece no: Conte non ha rinunciato al concorso alla Sapienza, #bastafurbate” twitta il deputato Pd Andrea Romano. Il collega di partito Filippo Sensi, invece, si è chiesto: “Sul suo concorso universitario Giuseppe Conte aveva detto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, che la sua veste di Presidente del Consiglio gli ‘imponeva di riconsiderare questa procedura in corso’. Ora pare che non abbia riconsiderato abbastanza. Rinuncia al concorso o no?”. Chi non ha dubbi è Silvia Fregolent, sempre del Pd: “Conte non si è ritirato dal concorso per professore all’università La Sapienza perché sa che il suo governo durerà ancora per poco e sta già cercando una nuova occupazione. Le sue bugie sono la più efficace testimonianza dei fallimenti della maggioranza giallo-verde”. “Il premier Conte evidentemente è un mentitore seriale. Non è vero che si era ritirato dal concorso, ma ha solo spostato la data del test di inglese. È un palese, ripetuto, grave conflitto di interesse per un presidente del Consiglio, seppure solo formalmente in carica” ha scritto invece la senatrice Caterina Bini, componente dell’ufficio di presidenza del gruppo Pd al Senato.