A pochi giorni dal 17esimo anniversario, un ex cameraman della Cbs, Mark LaGanga, ha pubblicato online alcune immagini inedite e restaurate registrate nei momenti appena successivi all’attentato delle Torri gemelle. Nel video LaGanga incontra soccorritori, poliziotti e vigili del fuoco al lavoro, e riprende i feriti portati via in barella. Quasi 30 minuti per uno documento storico straordinario