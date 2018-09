Era circa l’una di notte quando un romano di 31 anni è stato ferito in strada nella in via Manfroni, in zona Torpignattara. L’uomo, che secondo le prime informazioni ha alcuni precedenti, è stato colpito al gluteo da un colpo d’arma da fuoco. Trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico Umberto I è stato operato d’urgenza: i medici hanno asportato il proiettile e l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina. Sulla vicenda sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche del fatto e identificare i responsabili.