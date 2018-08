“A soggetto politico corrisponde un nome politico. Non escludo di cambiare il nome al Pd, ma solo alla conclusione di un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati. Se porterà a una identità diversa, vedremo anche se sarà da cambiare”. Per Nicola Zingaretti, presidente del Lazio e uno dei candidati alla segreteria democratica, il partito deve avere finalmente il coraggio di rinnnovarsi, ma anche ripartire dalla “vigilanza delle istituzioni democratiche”. Intervistato da Peter Gomez dal palco della Festa del Fatto Quotidiano per La Confessione, ha infatti parlato di un processo di riforma necessario interno al partito in vista innanzitutto delle Europee. E pure dell’indagine che vede coinvolto il ministro dell’Interno in merito al caso Diciotti e alla reazione avuta da Salvini in queste settimane.

“Salvini indagato? Se ci sono delle leggi che vanno rispettate, le rispetta sia un povero disgraziato che il ministro dell’Interno”

“Se ci sono delle leggi che vanno rispettate, le rispetta sia un povero disgraziato che il ministro dell’Interno. Se invece si usa una vicenda complessa per dire non toccate Salvini perché voi magistrati vi veniamo a prendere, quella è un’involuzione non positiva per la democrazia“. Per Nicola Zingaretti, presidente Pd del Lazio e uno dei possibili candidati alla segreteria democratica, il partito deve ripartire anche dalla “vigilanza delle istituzioni democratiche” attaccate in queste settimane dal governo.

“Io sono stato accusato da un indagato di Mafia capitale di essere colluso con quel sistema”, ha continuato. “Io che sono una persona perbene non mi sono mai permesso di accusare nessun magistrato di aver fatto un attentato alla democrazia. Per questo reagisco quando vedo l’arroganza di chi gestisce il potere e quando vedo utilizzare, come è stato fatto in queste settimane, dal ministro dell’Interno la gestione del potere e la forza comunicativa per pretendere un’impunità su stesso“. Quindi, ha concluso Zingaretti, è “grave dire che ci sono leggi che si possono non rispettare perché c’è un bene comune. Se c’è una maggioranza che non condivide il codice penale, si va in Parlamento e lo si cambia”.

“Sì difendere l’Europa con Macron ma non fare diventare il Pd quella cosa lì”

Il presidente del Lazio ha quindi lanciato il suo piano per la rinascita a sinistra. Così come sta facendo già da alcune settimane, in un clima interno di partito sempre più complicato. In particolare, in queste ore è stato criticato per aver preso le distanze dal presidente francese Emmanuel Macron. Una posizione che ha ripetuto a Peter Gomez: “Io penso due cose sull’Europa. Primo, chi si definisce sovranista è il primo a mettere in discussione la sovranità. L’altra è picconare l’unico livello che esiste per difendere questo Paese: se muore la barriera europea qua arrivano tutti e si comprano tutto. Io non abbandono l’euro per andare sul rublo”. E quindi pensando alle Europee della prossima primavera, ha precisato: “Alle Europee il Pd dovrà presentare un nuovo europeismo, costruendo un’alleanza con tutte le forze europeiste, anche con Macron. Ma noi siamo diversi da Macron: quindi sì difendere l’Europa con Macron ma non fare diventare il Pd quella cosa lì”. E rispondendo alle critiche dei renziani: “Non sono un ‘possibile candidato’, ma un candidato” alla segreteria del Pd. “Mi attaccano perché capiscono che per la prima volta si sta muovendo qualcosa di competitivo che può cambiare le cose”.

Poi ha parlato del suo progetto di “rinnovamento”: “Si parte il 13 e 14 ottobre a Roma in un grande appuntamento che si chiama ‘Piazza grande’. Sono vecchi quelli della ‘ditta’ e sono vecchi quelli che si sono autoproclamati nuovi. Vorrò chiamare l’Italia a ricostruire un pensiero democratico”. Sul confronto con i 5 stelle invece: “Credo vada aperto un confronto con il M5s non per accordicchi di potere, ma per una sfida culturale. Una nuova sfida politica deve servire anche a parlare a una parte di quell’elettorato”.

Infine, a conclusione de la Confessione, un appello diretto all’ex segretario Matteo Renzi: “Caro Matteo, è andata così, ma adesso, in una posizione diversa, prova a dare una mano”.