Il rogo in un condominio di tre piani nel quartiere di Marshall Square. Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Vigili del Fuoco: "Non ricordiamo un evento così grave negli ultimi anni"

Otto persone, tra cui sei bambini, sono rimaste uccise in un grave incendio scoppiato in un condominio di tre piani a Chicago. Il rogo nel quartiere ispanico del terzo centro abitato più grande degli Usa, è stato definito come uno dei roghi più mortali mai avvenuti nella città. Altre due persone sono state ricoverate in ospedale in gravi condizioni, tra queste c’è anche un pompiere. La causa dell’incendio, avvenuta nel blocco 2200 di Sacramento Avenue, nel quartiere di Marshall Square, non è ancora nota.

Secondo una prima ricostruzione, è stata una donna a notare le fiamme mentre tornava a casa. Subito ha allertato i Vigili del Fuoco, per poi iniziare a bussare alle porte del palazzo per dare l’allerta e consentire alle persone di fuggire. “Grazie a lei sono state salvate molte vite”, ha detto il commissario dei Vigili del Fuoco, Jose Santiago. Eppure sono state otto le persone che non ce l’hanno fatta. Tra queste, 6 vittime sono bambini. Nessuno di loro è stato ancora identificato. “Non ricordiamo un evento così grave negli ultimi anni”, ha detto ancora Santiago.

A neighbor says she was watching tv when she thought the sun was coming up. She looked out her window in the attic and saw flames. She says she told everyone in her house to get out. @cbschicago pic.twitter.com/xmcShY7oof — Vi Nguyen (@ViNguyen) 26 agosto 2018

Le fiamme si sono propagate anche verso altri due edifici che hanno riportato danni ma non hanno fatto vittime. Ancora sono ignote le cause dell’incendio che i pompieri non sono riusciti a spegnere se non dopo diverse ore. I vicini hanno detto alla Cbs di aver sentito una forte esplosione prima che si propagasse l’incendio.