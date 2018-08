Scontro tra Roma e Bruxelles e nessuna soluzione in vista per la nave Diciotti. I 150 migranti bloccati da quattro giorni in porto a Catania per il momento dovranno restare sulla nave della Guardia costiera italiana. L’Unione europea ha risposto all’ultimatum del vicepremier M5s Luigi Di Maio che nelle scorse ore aveva detto che l’Italia, in assenza di aiuti, non avrebbe versato i fondi per il bilancio Ue: “Le minacce in Europa non portano da nessuna parte”, è stata la risposta della commissione Ue. “Il modo in cui l’Europa funziona è la cooperazione e non le minacce“. E pure il vertice dei 12 sherpa, che si è riunito in Belgio nel pomeriggio, non è riuscito a trovare un accordo: secondo fonti diplomatiche, la richiesta dell’Italia di ridistribuire le quote non ha riscosso il favore dei partner. Uno dei punti contrari, è che il flusso di migranti pro-capite è molto al di sotto di quello in altri Stati membri attualmente e perciò, a loro avviso, non vi sarebbe necessità di condividere la responsabilità. I 12 non avrebbero trovato un accordo neppure sulla bozza finale in cui si stabiliva che avrebbero condiviso l’emergenza. Poco dopo è arrivata la replica del Viminale: “Il vertice di Bruxelles si è chiuso con un nulla di fatto. Ennesima dimostrazione che l’Europa non esiste. Nessuno Stato membro ha ritenuto di sottoscrivere un comunicato, anche perché non ci sono le basi di un accordo per indicare una nuova procedura standard per il soccorso, lo sbarco e la ridistribuzione degli immigrati”. Che aggiungono: “I Paesi europei non hanno avanzato alcuna concreta apertura per risolvere il caso della nave Diciotti. Visto che l’Italia, negli ultimi anni, ha accolto 700mila cittadini stranieri, la linea del Viminale non cambia. Dalla Diciotti non sbarca nessuno. Su questo fronte il governo è compatto”.

La questione rimane però aperta anche all’interno del governo, dove non mancano le divergenze. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero, in queste ore impegnato in trattative informali con gli altri Paesi, ha commentato l’ultimatum di Di Maio: “Pagare i contributi all’Unione europea è un dovere legale. Ci confronteremo su queste e su altre questioni. Io sto lavorando in questi giorni soprattutto per trovare una sintonia su questa questione estremamente importante che riguarda la gestione dei flussi migratori che è tra le più importanti per l’Unione europea, a nostro parere la più importante in assoluto. E’ fondamentale che riusciamo a comprenderci a livello di Unione per stabilire un clima di condivisione nei confronti di flussi migratori epocali che richiedono un’azione corale europea. Non trovare un accordo su questo per l’Europa è molto triste”.

Tove Ernst, portavoce della commissione europea per la Migrazione ha dichiarato: “La commissione sta lavorando duro per trovare una soluzione”, ma la riunione degli sherpa a cui hanno partecipato i tecnici di Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Malta, Grecia, e Irlanda, “non è stata organizzata per risolvere il caso Diciotti, ma per trovare soluzioni europee sugli sbarchi, sulla base della cooperazione e della solidarietà tra Stati membri”. Ernst ha spiegato che “tutti i dodici Paesi invitati alla riunione hanno risposto in modo positivo”, ma si tratta “di un incontro tecnico “e non ci attendiamo che vi siano decisioni”. Alexander Winterstein, un altro portavoce della commissione Ue, ha invece replicato direttamente a Di Maio, seppur senza citarlo. “Le regole europee si applicano anche al bilancio, gli Stati membri hanno sempre pagato il loro contributo, c’è un chiaro obbligo legale nei trattati”, ha detto il portavoce spiegando come “non sia mai successo prima” che un Paese non pagasse il suo contributo che viene versato mensilmente con una cifra pari a un dodicesimo del contributo annuale, che cambia di anno in anno. “Non voglio entrare in scenari ipotetici“, ha quindi concluso Winterstein.

Le risposte dall’Unione europea: il no di Belgio e Ungheria – Ieri il vicepremier e leader del M5s, alla domanda se una soluzione per la Diciotti fosse imminente, ha scaricato la soluzione direttamente sull’Unione europea.”Se l’Europa non decide nulla, io e tutto il Movimento 5 stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’Ue”, erano state le parole di Di Maio. Il ministro dello Sviluppo Economico ha comunque chiarito che la minaccia di non contribuire più al bilancio europeo non porterà all’Italexit: “Il governo non sta dicendo che non vuole fare la sua parte, ma non vogliamo essere presi in giro”, ha detto spiegando che i Paesi Ue non stanno rispettando gli accordi che erano stati presi a luglio. “Che segnale diamo abbassando la testa? Significa farsi mettere i piedi in testa. I cittadini ci chiedono di far rispettare l’Italia”. Molto simile il senso – ma non il tenore – delll’intervento del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che in una intervista a Sussidiario.net ha detto che il governo si aspettava “un’effettiva e più rapida collaborazione degli altri Stati Ue per arrivare, il prima possibile, alla soluzione migliore”.

Difficile pensare che anche oggi si possa arrivare a una soluzione e dall’Ue arrivano segnali negativi. Tra chi si è espresso chiaramente contro la redistribuzione c’è il segretario di Stato all’Asilo belga Theo Francken (N-va) che ha escluso che il Belgio possa accogliere una quota dei migranti presenti sulla Diciotti. “Non accoglieremo più migranti illegali che partono sui barconi dall’Africa del Nord, perché non è una soluzione”, ha detto all’emittente fiamminga VRT. Rifiuto anche dall’Ungheria. Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanesi – si legge nella nota del ministero – ha avuto ieri un incontro di cortesia alla Farnesina con il Ministro degli Esteri e del Commercio d’Ungheria, Peter Szijjarto, su richiesta di quest’ultimo, in questi giorni a Roma per ragioni private. In relazione alle migrazioni verso l’Unione Europea il ministro Moavero Milanesi ha chiesto la disponibilità del governo ungherese ad accogliere una parte dei migranti salvati in mare dalla nave Diciotti, riscontrandone la contrarietà. Il ministro ungherese ha tenuto a sottolineare come, a suo avviso, vi fosse notevole identità di vedute tra Roma e Budapest in tema di politiche migratorie europee. Il ministro Moavero, dal canto suo, ha spiegato come la visione italiana presenti punti di dissonanza da quella ungherese, in particolare per quanto riguarda la necessità di un approccio di piena e sistematica condivisione europea di tutti gli oneri relativi alla gestione dei flussi migratori.

Malumori M5s, De Falco: “Caso Diciotti non è degno di un Paese civile e di uno Stato di diritto”

Dopo lo scontro tra il presidente della Camera M5s Roberto Fico e Matteo Salvini, i malumori in una parte del Movimento si fanno sempre più insistenti. A parlare oggi è anche il senatore e capitano di fregata Gregorio De Falco: “Sotto il profilo umano non è degno di un Paese civile e di uno Stato di diritto lasciar permanere questa situazione”, ha scritto in un post su Facebook. “E sebbene a bordo i naufraghi siano costantemente assistiti, occorre trovare una soluzione; sotto il profilo giuridico, questa situazione di stallo non ha senso, poiché il pattugliatore è nave militare italiana e quindi si rivela inutile impedire lo sbarco a quanti sono già in territorio italiano. Infine, sotto il profilo politico, per ottenere dalla Ue la giusta ripartizione dei migranti, le forze di Governo possono agire anche con la massima fermezza e risolutezza, ma sempre incidendo con senso di responsabilità sulla politica generale della UE, in forza del riconosciuto valore sociale, economico e strategico del nostro Paese”.

La situazione a bordo – Nel frattempo, a Catania, i 150 migranti rimangono a bordo del pattugliatore della guardia costiera: si tratta di 130 eritrei, 10 migranti delle Isole Comore, sei bengalesi, due siriani, un egiziano e un somalo. “Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto che a bordo c’è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame. Pertanto, le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della nave sono sospese per ragioni di sicurezza”, ha scritto su twitter il parlamentare del Pd, Davide Faraone. Poi nel primo giorno ha detto che la situazione è tornata alla normalità e le visite sono riprese. All’annuncio dello sciopero ha replicato Salvini sui social network pubblicando una foto di se stesso che mangia un panino: “Immigrati della Diciotti in sciopero della fame? Facciano come credono. In Italia vivono 5 milioni di persone in povertà assoluta (1,2 milioni di bambini) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio di buonisti, giornalisti e compagni vari”, ha replicato – sempre sui social network – Matteo Salvini, il ministro dell’Interno che continua a tenere in stallo la situazione vietando lo sbarco delle persone a bordo della Diciotti. “Per me vengono prima gli Italiani, poi gli altri. Qualche giudice vuole arrestarmi per questo? Nessun problema, lo aspetto”, ha provocato ancora una volta il ministro dell’Interno riferendosi all’inchiesta per sequestro di persona contro ignoti aperta dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Parole che ieri erano state condivise su facebook da un parlamentare della Lega (e segretario del Carroccio in Abruzzo), Giuseppe Bellachioma, che all’intervento del suo leader aveva aggiunto una minaccia diretta ai magistrati: “Se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa… occhio”. Un messaggio intimidatorio in piena regola che aveva provocato persino la reazione dell’Associazione nazionale magistrati.

Intanto l’Autorità garante dei diritti dei detenuti, dopo la visita di ieri, ha reso noto che a bordo ci sono 69 casi di presunta scabbia e 5 casi di scabbia avanzata. Sempre ieri, erano arrivati i racconti degli operatori che sulle condizioni dei 27 minorenni non accompagnati, sbarcati il 22 agosto. “Denutriti, magrissimi, scheletri ridotti pelle e ossa”, il report dei volontari delle ong sulle condizioni di salute dei ragazzi. “A bordo sono presenti, sin da quando abbiamo mollato gli ormeggi, due organizzazioni: Intersos per conto di Unicef che sono i mediatori culturali e gli operatori umanitari, e il Cisom, che ci rifornisce un adeguatissimo profilo di sicurezza sanitaria. Le condizioni sono più che soddisfacenti, tant’è che ci è stata concessa la cosiddetta libera pratica sanitaria. Lo si è notato nel momento in cui abbiamo ammainato la bandiera gialla, che non sta a significare che c’è un’epidemia in corso, come ho sentito dire, purtroppo, ma semplicemente che prima di poter interagire con la terraferma la sanità marittima deve effettuare i suoi controlli, che come ho detto sono stati positivi e soddisfacenti”, ha detto in un’intervista a La Verità, Massimo Kothmeir, comandante della nave.

Immigrati della #Diciotti in sciopero della fame?

Facciano come credono.

In Italia vivono 5 milioni di persone in POVERTÀ assoluta (1,2 milioni di BAMBINI) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio di buonisti, giornalisti e compagni vari.#primagliitaliani pic.twitter.com/Y4Ld2STvTr — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24 agosto 2018

Intanto continuano le proteste organizzate sul molo di Levante, dove è ormeggiata la Diciotti. È in corso allo scalo catanese un presidio della Cgil Sicilia al quale parteciperanno delegazioni da tutta la Sicilia. A Catania sono arrivati tra ieri e oggi diversi esponenti politici di partiti di centrosinistra, dal Pd a Sinistra Italiana. E persino Gianfranco Micciché di Forza Italia. Che ha attaccato a sorpresa il presunto alleato della Lega. “Salvini, non agisci così perché intollerante o razzista. Perché nel lasciare 150 persone per tre giorni in balìa di malattie e stenti su una nave non c’entra niente la razza o la diversità, c’entra l’essere disumani, sadici. E per cosa poi, per prendere 100 voti in più? Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo stronzo“, ha scritto su Facebook il presidente dell’Assemblea regionale siciliana. Nel pomeriggio sono saliti sulla nave anche i parlamentari del Pd Maria Elena Boschi ed Emanuele Fiano, il deputato di Leu Stefano Fassina, il segretario della Cgil Michele Pagliaro e l’eurodeputato del Pd Michela Giuffrida.