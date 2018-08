A poche ore dai funerali di Stato sale a 42 il numero delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. La scorsa notte, intorno alle 3, i soccorritori hanno recuperato tra le macerie del viadotto un’automobile, una Hyundai, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato nei pressi dell’argine sinistro del Polcevera. All’interno c’erano tre corpi: si tratta della famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni. In mattinata è stato ritrovato poi anche un altro corpo: potrebbe trattarsi di Mirko Vicini, l’unica persona che risulta ancora dispersa. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi ancora in corso.

Intanto, oggi è la giornata del lutto nazionale, in cui tutta l’Italia si stringe attorno a Genova: alle 11.30 l’arcivescovo Angelo Bagnasco celebrerà nel padiglione Jean Nouvel della Fiera i funerali di Stato: c’è attesa per l’omelia del porporato che ha parlato di una necessità di “onestà morale” perché “ognuno di noi deve rispondere delle proprie azioni”. Lo Stato sarà presente con le sue massime cariche ovvero il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati. Al loro fianco anche i vertici del governo Lega-M5s. “Noi ci saremo, non lasciamo sola Genova”, ha assicurato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Ma nella camera ardente allestita alla Fiera ci sono solo 19 bare, meno della metà delle vittime, perché 20 famiglie hanno deciso per le esequie in forma privata, alcuni dei quali si sono già svolte, come quelli dei quattro amici di Torre del Greco, tra risentimento e voglia di riservatezza. Uno dei primi ad esternare disappunto è stato il padre di Giovanni Battiloro, Roberto, uno dei quattro ragazzi: ” “Mio figlio è stato ammazzato – ha detto l’uomo – lo Stato non ha tutelato i suoi cittadini. Non diventerà un numero nell’elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane“. Dal governo il commento del vicepremier Luigi Di Maio: “Non posso biasimare le famiglie che hanno scelto di celebrare i funerali nel proprio comune di appartenenza, anche in dissenso con uno Stato che invece di proteggere i loro figli, ha preferito per anni favorire i poteri forti”.

Al termine dei funerali di Stato, si svolgerà una conferenza informale dei capigruppo di Montecitorio convocata da Fico. Il governo tira dritto sulla questione della revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia: venerdì, tramite la Direzione del Ministero delle Infrastrutture, è stata notificata ad Autostrade la lettera di contestazione che avvia la procedura di disdetta della concessione.

CRONACA ORA PER ORA

10.47 – Toninelli: “Oggi giorno di dolore e riflessione” – “Oggi a Genova è il giorno del dolore, del raccoglimento, della riflessione, della vicinanza ai familiari delle vittime e dei dispersi, ai feriti, agli sfollati. Qui ci sono solo 18 bare, molti hanno scelto cerimonie in forma privata. Ma questa città è il simbolo di una sofferenza che percorre tutto il Paese. Sofferenza che ha sete di risposte. Di verità. Di giustizia”, scrive su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

10.45 – La commozione di Mattarella – Sergio Mattarella si è commosso osservando i resti dell’auto trovata nelle ore scorse dai soccorritori sotto il ponte crollato a Genova sui cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni.

10.44 – Settimana prossima informativa di Toninelli alle Camere – Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama, la prossima settimana saranno convocate le competenti Commissioni parlamentari di Senato e Camera per l’informativa urgente del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli.

10.40 – Sirene del porto rendono omaggio alle vittime – Le sirene del porto saluteranno l’inizio delle esequie di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi, a Genova. Sulle bare, allineate davanti all’altare, mazzi di rose bianche e i cartellini con i nomi delle vittime. Più indietro, tra il pubblico, c’è anche una delegazione di parenti della strage di Viareggio.

10.35 – Arriva il capo della polizia Gabrielli – Alla Fiera di Genova è arrivato anche il capo della polizia Franco Gabrielli.

10.25 – Trovato un altro corpo sotto le macerie – In mattinata i soccorritori hanno individuato un altro corpo sotto i detriti. Non è ancora stato identificato ma potrebbe trattarsi di Mirko Vicini, l’unica persona che risulta ancora dispersa.

10.20 – Rimane un solo disperso – L’unica persona ad essere ancora dispersa è Mirko Vicini, il genovese operaio di Amiu, la municipalizzata dei rifiuti, che era nel capannone dell’azienda investito dal crollo di ponte Morandi. Albert, il cittadino tedesco che mancava ancora all’appello è vivo e sta bene: questa mattina ha telefonato in prefettura attraverso il numero dedicato rassicurando gli addetti dell’unità di crisi.

10.15 – Mattarella nell’area del disastro – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto il cantiere dei vigili del fuoco sotto ponte Morandi, dove proseguono le attività di ricerca dei dispersi e della messa in sicurezza dell’area, e ha incontrato i soccorritori impegnati nelle ricerche.

10.10 – Nel pomeriggio conferenza stampa Autostrade – Fabio Cerchiai, presidente di Autostrade per l’Italia e Giovanni Castellucci, a.d. della società, terranno a Genova nel pomeriggio una conferenza stampa per “rinnovare personalmente il loro cordoglio per le vittime e la profonda vicinanza nei confronti dei familiari e dell’intera comunità genovese, gravemente ferita dalla tragedia del viadotto Polcevera”. I vertici “illustreranno tutte le iniziative discusse con il Comune di Genova e la Regione Liguria in questi giorni di intenso lavoro comune a supporto delle famiglie delle vittime e dei dispersi, gli aiuti concreti nei confronti degli sfollati, le attività a supporto della viabilità e della mobilità dei genovesi”.

10.05 – I soccorritori arrivano in Fiera – Sono stati accolti dal un lungo applauso i soccorritori che hanno lavorato senza sosta in questi giorni sul luogo del crollo del ponte Morandi. Hanno percorso la parte sottostante l’altare in omaggio alle vittime del disastro, accolti dai familiari e dai presenti con lunghi minuti di applausi e commozione. I vigili del fuoco, i cinofili e gli Usar hanno salutato una per una le bare facendosi il segno della croce.

10.00 – Mattarella arriva a Genova – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Genova. L’aereo presidenziale è atterrato all’aeroporto Colombo. Il capo dello Stato farà un sopralluogo sul luogo del disastro, poi visiterà i feriti e i loro familiari, in forma privata e poi parteciperà ai funerali di Stato che saranno celebrati per 19 morti alla Fiera.

9.00 – Aperta la camera ardente in Fiera – Stanno cominciando ad affluire all’interno del padiglione decine di familiari, amici, parenti e poi semplici genovesi che prenderanno parte alla funzione in un abbraccio collettivo dalla città ai testimoni e protagonisti del disastro di martedì scorso. Alle 11 in punto suoneranno le sirene del porto, oggi fermo in segno di lutto, per testimoniare la vicinanza alle famiglie colpite e alla città.